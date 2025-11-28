Justiça defere pedido e proíbe SAF do Botafogo de vender jogadores sem aviso

Clube social consegue vitória parcial; juiz nega intervenção e ressarcimento milionário, mas impõe controle sobre transferências / Crédito: Jogada 10

O clube social do Botafogo obteve uma vitória importante na Justiça contra a SAF, comandada por John Textor. A 21ª Câmara de Direito Privado, em decisão revelada nesta quinta-feira (27/11), atendeu parcialmente aos pedidos da administração associativa. O desembargador Marcelo Almeida de Moraes Marinho determinou que a SAF não pode vender jogadores sem comunicar previamente à Justiça e ao clube social. Ou seja, a negociação pode ocorrer, mas exige transparência total antes da conclusão, sob pena de nulidade. A medida, assinada pelo magistrado, visa garantir maior controle sobre as finanças da SAF. O clube social, presidido por João Paulo Magalhães Lins, argumenta que Textor reduziu os investimentos desde que entrou em litígio com os grupos Eagle e Ares, disputa que envolve também o controle do Lyon. Portanto, a defesa do associativo considera o bloqueio de ativos como o ponto mais crucial para proteger o patrimônio alvinegro.

No entanto, o clube social sofreu derrotas em outros pleitos. O mesmo desembargador negou o pedido de ressarcimento imediato de R$ 155,4 milhões por parte da Eagle. Além disso, ele rejeitou a nomeação de um interventor judicial na SAF. A decisão, contudo, impõe que qualquer “alienação de ativos, distribuição de dividendos ou remuneração extraordinária” passe pelo crivo judicial. A SAF do Botafogo, por sua vez, vê a decisão com preocupação. Internamente, a gestão acredita que a burocracia atrapalhará o planejamento orçamentário para 2026, já que a venda de atletas era uma fonte prevista de receita. Cabe recurso, mas a SAF ainda não se pronunciou oficialmente. O clube social, em contrapartida, emitiu uma nota à imprensa, mantendo um tom conciliador apesar da batalha nos tribunais. Nota oficial do Botafogo “O Botafogo de Futebol e Regatas informa que não irá se manifestar sobre processos judiciais que envolvem o Clube Social. Reforçamos, porém, que o diálogo com a SAF é permanente e voltado à construção das melhores soluções para os torcedores do Botafogo.