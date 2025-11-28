Jogo entre Vasco e Inter é interrompido por temporal em São Januário

Duelo válido pelo Brasileiro foi interrompido no intervalo, quando o Vasco vencia por 2 a 1, e o gramado não apresentava condições de jogo

Pelo protocolo, o árbitro vai esperar 15 minutos para testar novamente as condições do gramado de São Januário. Depois, este prazo pode ser prorrogado por mais 15 minutos.

A partida entre Vasco e Internacional, na noite desta sexta-feira (28), foi interrompida por um forte temporal que caiu em São Januário. O duelo, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava no intervalo quando o árbitro Rodrigo Pereira de Lima (PE) informou que não havia condições de retomar a partida. Naquele momento, inclusive, o Cruz-Maltino vencia a partida por 2 a 1.

A chuva começou a cair na metade do primeiro tempo e piorou pouco antes do intervalo. Após o fim do primeiro tempo, começaram a aparecer as primeiras poças de água no campo, que logo se intensificaram.

O árbitro, então, voltou para o gramado e, inclusive, fez testes para saber se havia condições da bola rolar no campo de São Januário. No entanto, com o gramado sem condições, o juiz voltou para o vestiário.

Nesta sexta-feira, inclusive, o Vasco inaugurava o novo gramado de São Januário, que passou por uma reforma nas últimas semanas. Foram 18 dias de tratamento. O campo, aliás, apresentava boas condições antes da chuva apertar no fim do primeiro tempo.

