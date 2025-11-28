Irmão de celebridade assume paternidade de suposta filha de Bruno Henrique

Irmão de celebridade assume paternidade de suposta filha de Bruno HenriqueAção que tramita em segredo de Justiça tem Bruno Henrique como alvo envolvendo um processo de reconhecimento de paternidade
Nas vésperas de mais uma final de Libertadores para o Flamengo, há palpites que indicam Bruno Henrique como um possível herói pelo seu histórico decisivo em jogos importantes. Apesar disso, nesta sexta-feira (28), repercutiu a informação de que o atacante é alvo de uma ação judicial sobre um teste de paternidade. O caso conta com uma nova descoberta que, após o nascimento, o irmão de uma celebridade se assumiu pai da criança.
De acordo com informação da jornalista Fábia Oliveira, Henrique Mosconi foi quem reconheceu a paternidade em um primeiro momento. Tanto que inicialmente seu nome aparece no registro da criança. Ele é um profissional que atua com prestígio no ramo imobiliário em Londrina há mais de dez anos.
Inclusive, especializou-se na venda de imóveis de alto padrão. Henrique também é irmão da influenciadora Ana Mosconi e criou o hábito de ser frequente nas redes sociais. Principalmente para expor seu trabalho em que comercializa moradias luxuosas. Atualmente, a condução do processo contra Bruno Henrique ocorre de maneira sigilosa na Justiça e a criança está com três anos.
Detalhes de nova denúncia contra Bruno Henrique
Pelos detalhes divulgados do caso, a autora da ação contra Bruno Henrique é a modelo Rosely Santiago. Conhecida como Ella Rose, a mulher soma mais de 75 mil seguidores nas redes sociais e, inclusive, compartilhou etapas da gravidez em seu Instagram.
A moça fechou os comentários do perfil pouco após o vazamento da notícia nos veículos de comunicação. Ella Rose tem uma coleção de fotos de uma visita ao camarote do Maracanã usando uma camisa do Flamengo com o nome e número do jogador nas costas. Três anos após os registros, publicados em novembro de 2021, ela retornou ao estádio novamente com o 27 estampado na roupa.
Flamengo e Palmeiras duelam no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Além de colocar os protagonistas do Brasil frente a frente, a decisão definirá o primeiro brasileiro tetracampeão da América.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook