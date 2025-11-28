Irã pretende boicotar sorteio da Copa do Mundo-2026 por falta de vistos dos Estados Unidos

Irã pretende boicotar sorteio da Copa do Mundo-2026 por falta de vistos dos Estados UnidosApenas quatro membros da delegação iraniana conseguem vistos para o evento da Copa do Mundo, dia 5, e decidem se ausentar
O sorteio da Copa do Mundo 2026 ocorre no próximo dia 5 de dezembro, entretanto não deve contar com representantes do Irã. Afinal, parte da delegação teve seus vistos de entrada nos Estados Unidos negados, de acordo com o porta-voz da federação iraniana, Amir Mehdi Alavi, à televisão local.
“Informamos à Fifa de que as decisões tomadas não estão relacionadas com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio do Mundial”, disse Alavi.
Segundo o jornal iraniano Varzesh 3, apenas quatro integrantes da delegação conseguiram os vistos. Entre eles, Amir Ghalenoei (treinador), Mehdi Kharati (diretor executivo), Omid Jamali (diretor de relações internacionais) e Amir Mehdi Alavi (porta-voz). Por outro lado, entre os que não conseguiram está o presidente da federação iraniana, Mehdi Taj.
Vale lembrar que Estados Unidos e Irã vivem uma tensa relação há décadas, que foi agravada em junho deste ano. Isso ocorreu logo após os ataques norte-americanos a instalações nucleares iranianas.
Por meio do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o governo iraniano demonstrou preocupação com a recusa de vistos recentemente. Até porque não é algo inédito, visto que a seleção do Irã de Polo não recebeu permissão para participar do Mundial da modalidade nos EUA. O país também barrou a entrada de diplomatas iranianos que viajaram para Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Meses atrás, o atacante iraniano Mehdi Taremi, quando defendia a Inter de Milão, não pode disputar o Mundial de Clubes dos EUA. Isso ocorreu por causa do bloqueio ao espaço aéreo do país devido aos ataques a Israel.
