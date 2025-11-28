Irã pretende boicotar sorteio da Copa do Mundo-2026 por falta de vistos dos Estados Unidos

Apenas quatro membros da delegação iraniana conseguem vistos para o evento da Copa do Mundo, dia 5, e decidem se ausentar

O sorteio da Copa do Mundo 2026 ocorre no próximo dia 5 de dezembro, entretanto não deve contar com representantes do Irã. Afinal, parte da delegação teve seus vistos de entrada nos Estados Unidos negados, de acordo com o porta-voz da federação iraniana, Amir Mehdi Alavi, à televisão local.

“Informamos à Fifa de que as decisões tomadas não estão relacionadas com o esporte e que os membros da delegação iraniana não participarão do sorteio do Mundial”, disse Alavi.