Guilherme encara uma de suas maiores vítimas para espantar má fase no Santos

Artilheiro do Peixe em 2025, atacante vive atrito com a torcida, mas confia no histórico positivo contra o Sport para recuperar confiança

O camisa 11 tem números consistentes diante do Leão. Afinal, são sete confrontos, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ao todo, balançou a rede quatro vezes e deu uma assistência. Além disso, nas duas últimas vezes em que enfrentou o Sport, participou diretamente de gols.

Bastante questionado pela torcida, Guilherme encara a partida desta sexta-feira (28) como uma oportunidade para virar a chave. O Santos recebe o Sport, às 21h30, na Vila Belmiro, em duelo crucial para fugir do rebaixamento, e o atacante aposta em um retrospecto que o favorece.

Com a relação desgastada com parte da torcida, o atacante sabe que o duelo desta noite pode ajudá-lo a reencontrar confiança. Guilherme viveu uma longa sequência negativa no Brasileirão. Já são 11 jogos sem contribuir para um gol. O jejum acabou na segunda-feira (24), no empate contra o Internacional, quando, vindo do banco, deu o passe para Barreal marcar.

Mesmo sem o status de titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, o jogador de 30 anos tem participado de praticamente todas as partidas. Em 2025, não houve uma ocasião sequer em que fosse relacionado e ficasse sem atuar. Ele soma 45 jogos e 14 gols, sendo o artilheiro do clube na temporada.

Contudo, Guilherme viveu sua melhor fase justamente com a camisa do Sport, onde registrou 21 gols em 49 partidas. A boa passagem deixou portas abertas e explica parte da confiança que o atacante demonstra quando reencontra o time pernambucano.

Santos vive clima de decisão

Aliás, o duelo contra o Sport é encarado como uma “final” pelo Santos. O Peixe está na 17ª colocação, com 38 pontos, apenas um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Já o Sport, que amarga a lanterna com 17 pontos, já está rebaixado no Campeonato Brasileiro.