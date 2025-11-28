Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guilherme encara uma de suas maiores vítimas para espantar má fase no Santos

Artilheiro do Peixe em 2025, atacante vive atrito com a torcida, mas confia no histórico positivo contra o Sport para recuperar confiança
Bastante questionado pela torcida, Guilherme encara a partida desta sexta-feira (28) como uma oportunidade para virar a chave. O Santos recebe o Sport, às 21h30, na Vila Belmiro, em duelo crucial para fugir do rebaixamento, e o atacante aposta em um retrospecto que o favorece.

O camisa 11 tem números consistentes diante do Leão. Afinal, são sete confrontos, com quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ao todo, balançou a rede quatro vezes e deu uma assistência. Além disso, nas duas últimas vezes em que enfrentou o Sport, participou diretamente de gols.

Com a relação desgastada com parte da torcida, o atacante sabe que o duelo desta noite pode ajudá-lo a reencontrar confiança. Guilherme viveu uma longa sequência negativa no Brasileirão. Já são 11 jogos sem contribuir para um gol. O jejum acabou na segunda-feira (24), no empate contra o Internacional, quando, vindo do banco, deu o passe para Barreal marcar.

Mesmo sem o status de titular absoluto com Juan Pablo Vojvoda, o jogador de 30 anos tem participado de praticamente todas as partidas. Em 2025, não houve uma ocasião sequer em que fosse relacionado e ficasse sem atuar. Ele soma 45 jogos e 14 gols, sendo o artilheiro do clube na temporada.

Contudo, Guilherme viveu sua melhor fase justamente com a camisa do Sport, onde registrou 21 gols em 49 partidas. A boa passagem deixou portas abertas e explica parte da confiança que o atacante demonstra quando reencontra o time pernambucano.

Santos vive clima de decisão

Aliás, o duelo contra o Sport é encarado como uma “final” pelo Santos. O Peixe está na 17ª colocação, com 38 pontos, apenas um a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4. Já o Sport, que amarga a lanterna com 17 pontos, já está rebaixado no Campeonato Brasileiro.

