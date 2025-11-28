Grêmio recebe resposta de Peñarol e Athletic sobre compras de Arezo e Adriel

Centroavante uruguaio deve deixar o Imortal e permanecer em definitivo no Peñarol. Por outro lado, goleiro deve retornar ao Tricolor gaúcho / Crédito: Jogada 10

A proximidade do fim da temporada faz o Grêmio se mobilizar em movimentações para 2026. Além de alinhar as prováveis saídas do lateral-esquerdo Enzo e do meio-campista Alex Santana, Athletic e Peñarol entraram em contato. No caso, para comunicar suas decisões sobre o goleiro Adriel e o centroavante Arezo, respectivamente. O clube uruguaio contactou o Tricolor gaúcho para indicar seu desejo pela permanência do atacante, que está cedido por empréstimo até o fim desta temporada. Portanto, o Peñarol pretende exercer a opção de compra, principalmente pelo seu desempenho elogiável com 12 gols e quatro assistências em 23 jogos. As partes devem chegar a uma definição mas próximas semanas depois do término do Brasileirão.

Provável venda do Grêmio e promessa ao Boston River O vínculo de empréstimo aponta que o clube uruguaio precisa desembolsar 4,5 milhões de euros (próximo de R$ 28 milhões na cotação atual) para comprar Arezo. Neste caso, a quitação deve ser feita em cinco parcelas de 900 mil euros (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual), com a primeira cota sendo repassada imediatamente após ativar a opção de compra. Por sinal, a atual diretoria do Imortal aceita reduzir o valor no acordo para facilitar um desfecho positivo no negócio. Alberto Guerra tem urgência para a concretização das tratativas, pois deseja receber a primeira parcela antes da transferência do cargo de presidente para Odorico Roman. Até porque o Tricolor gaúcho precisa cumprir promessa em forma de acordo, que fez ao Boston River, clube que revelou Arezo. No caso, disponibilizar 50% da quantia da venda do centroavante. Isso porque, depois de o Grêmio emprestou o jogador ao Peñarol, recebeu 400 mil dólares e não passou o valor que o clube uruguaio teria direito.

Com isso, o Boston River relatou a irregularidade através de uma ação na Fifa e o Imortal recebeu uma punição que segue em vigência. Deste modo, o clube gaúcho espera chegar a um acerto com o Peñarol nos próximos dias e vender 60% dos 100% dos direitos de Arezo dos quais é dono. Situação de Adriel Apesar de ser titular na campanha de permanência na Série B, Adriel não deve ser comprado em definitivo pelo Athletic. Alguns indícios até apontavam que havia chances de o arqueiro permanecer, com o auxílio de investidores. Segundo a opção de compra prevista no contrato, o time mineiro precisaria desembolsar cerca de 2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) para adquiri-lo em definitivo. O Athletic prometeu que daria uma resposta ao Imortal após a disputa da Série B.