Gravidez, Maracanã e defesa: jornalista revela ação de paternidade contra Bruno Henrique

Gravidez, Maracanã e defesa: jornalista revela ação de paternidade contra Bruno HenriqueAtacante do Flamengo está em Lima, no Peru, para decisão da Libertadores contra o Palmeiras neste sábado, às 18h (de Brasília)
O compromisso de Léo Dias com a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (29), não impediu que um assunto extracampo atingisse um dos pilares do elenco rubro-negro: Bruno Henriq
ue. Às vésperas de uma das decisões mais importantes da história do clube, o atacante se viu envolvido em um novo assunto particular com a Justiça.
Em uma ação que tramita em segredo de Justiça, o camisa 27 da Gávea responde por reconhecimento de paternidade referente a uma menina de tr
ês anos. A coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles, responsável pela notícia, não concedeu maiores detalhes sobre o documento devido justamente ao sigilo absoluto acerca do processo, que garante proteção às partes.
Sabe-se, porém, que a modelo Rosely Santiago é a responsável pela ação contra o jogador. Conhecida como Ella Rose, a mulher soma mais de 75 mil seguidores nas redes sociais e, inclusive, compartilhou etapas da gravidez em seu Instagram. A moça fechou os comentários do perfil pouco após o vazamento da notícia na mídia.
Ella Rose também coleciona fotos de uma ida ao camarote do Maracanã, usando uma camisa do Flamengo com o nome e número do jogador nas costas. Três anos após os registros, publicados em novembro de 2021, ela retornou ao estádio novamente com o 27 estampado na roupa.
Defesa de Bruno Henrique
Em nota enviada ao jornal Extra, a assessoria do ídolo rubro-negro negou categoricamente a existência de qualquer processo desta origem envolvendo o atleta.
“A equipe do atacante Bruno Henrique vem a público desmentir informações a respeito de um suposto pedido de reconhecimento de paternidade. Lamentamos a tentativa de conturbar o ambiente e o entorno do atleta às vésperas de uma partida tão importante para ele e para o Flamengo”, diz o comunicado.
O atacante do Flamengo é casado com Giselen Ramalho há uma década e, inclusive, formam um dos casais mais queridos entre torcedores. Eles oficializaram a união em 27 de março de 2015 e têm dois filhos: Lorenzo, de 7 anos, e Pietro, de 3. O caçula tem a mesma idade da criança citada por Ella no processo.
Polêmicas para o Flamengo?
Na contramão do vazamento, o jornalista Léo Dias fez um ‘pacto’ com o Rubro-Negro em caso de título neste sábado (29), em Lima. O comunicador se comprometeu a não divulgar qualquer possível polêmica da celebração do elenco, caso o grupo supere o Palmeiras e conquiste o tetracampeonato continental.
Flamengo e Palmeiras duelam no próximo sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. Além de colocar os protagonistas do Brasil frente a frente, a decisão definirá o primeiro brasileiro tetracampeão da América.