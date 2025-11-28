Gravidez, Maracanã e defesa: jornalista revela ação de paternidade contra Bruno Henrique

Atacante do Flamengo está em Lima, no Peru, para decisão da Libertadores contra o Palmeiras neste sábado, às 18h (de Brasília) / Crédito: Jogada 10

O compromisso de Léo Dias com a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (29), não impediu que um assunto extracampo atingisse um dos pilares do elenco rubro-negro: Bruno Henriq ue. Às vésperas de uma das decisões mais importantes da história do clube, o atacante se viu envolvido em um novo assunto particular com a Justiça.

Em uma ação que tramita em segredo de Justiça, o camisa 27 da Gávea responde por reconhecimento de paternidade referente a uma menina de tr ês anos. A coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles, responsável pela notícia, não concedeu maiores detalhes sobre o documento devido justamente ao sigilo absoluto acerca do processo, que garante proteção às partes. Sabe-se, porém, que a modelo Rosely Santiago é a responsável pela ação contra o jogador. Conhecida como Ella Rose, a mulher soma mais de 75 mil seguidores nas redes sociais e, inclusive, compartilhou etapas da gravidez em seu Instagram. A moça fechou os comentários do perfil pouco após o vazamento da notícia na mídia. Ella Rose também coleciona fotos de uma ida ao camarote do Maracanã, usando uma camisa do Flamengo com o nome e número do jogador nas costas. Três anos após os registros, publicados em novembro de 2021, ela retornou ao estádio novamente com o 27 estampado na roupa.

Defesa de Bruno Henrique Em nota enviada ao jornal Extra, a assessoria do ídolo rubro-negro negou categoricamente a existência de qualquer processo desta origem envolvendo o atleta. “A equipe do atacante Bruno Henrique vem a público desmentir informações a respeito de um suposto pedido de reconhecimento de paternidade. Lamentamos a tentativa de conturbar o ambiente e o entorno do atleta às vésperas de uma partida tão importante para ele e para o Flamengo”, diz o comunicado. O atacante do Flamengo é casado com Giselen Ramalho há uma década e, inclusive, formam um dos casais mais queridos entre torcedores. Eles oficializaram a união em 27 de março de 2015 e têm dois filhos: Lorenzo, de 7 anos, e Pietro, de 3. O caçula tem a mesma idade da criança citada por Ella no processo.