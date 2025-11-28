Goleiro revela que jogou de graça em seu primeiro ano de Barcelona após desistir de aposentadoria

Szczesny conta bastidores de seu acerto com o clube, depois de pendurar as chuteiras e ter uma conversa com Lewandowski

“Eu joguei de graça na minha primeira temporada no Barcelona. O que eu recebi do Barça, tive que devolver para a Juventus por ter rescindido meu contrato antes do tempo”, contou o arqueiro em entrevista à “GQ”.

Após desistir da aposentadoria e voltar aos gramados, Wojciech Szczesny jogou de graça em sua primeira temporada pelo Barcelona. Afinal, o goleiro polonês revelou os bastidores de seu acerto com o clube catalão e o motivo de ter retomado a profissão

Vale lembrar que o arqueiro, de 35 anos, optou por pendurar as chuteiras depois de deixar a Juventus ao fim da temporada 2023/24. Por outro lado, uma ligação do Barcelona e uma conversa com Lewandowski, seu companheiro de seleção, mudaram seus planos.

“Não é que eu tenha perdido a paixão pelo futebol. Mas as ofertas simplesmente não me entusiasmavam. Os clubes faziam propostas, mas não queria jogar só por dinheiro. Três dias antes de anunciar minha aposentadoria, eu disse ao Lewandowski que não queria jogar em nenhum clube, a menos que fosse o Barcelona. Quando me ligaram, provavelmente sabiam que podiam me convencer”, completou.

Por fim, na primeira temporada, Szczesny chegou a ser titular por causa dos problemas de lesões de Ter Stegen. Diante disso, renovou contrato com o Barça até 2025, entretanto, no momento tem ficado na reserva de Joan García, contratação do clube para a temporada.