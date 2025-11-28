Gisellen Ramalho sabia sobre caso extraconjugal de Bruno Henrique, mas ação a surpreende

Uma publicação compartilhada por Gisєℓℓєท Rαмαℓнσ (@gisellenr27)

Assessoria de Bruno Henrique

O staff do jogador se manifestou por meio de nota enviada diretamente ao Extra. No comunicado, a assessoria lamentou que o caso tenha vindo à tona às vésperas de um jogo extremamente decisivo para o Flamengo.

“O estafe do atacante Bruno Henrique vem a público desmentir a informação publicada pela colunista Fabia Oliveira, do jornal Metrópoles, a respeito de um suposto pedido de reconhecimento de paternidade. Lamentamos ainda a tentativa de conturbar o ambiente e o entorno do atleta às vésperas de uma partida tão importante para o atleta e para o Flamengo”.

Flamengo e Palmeiras se encaram neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental da Lima, pela Glória Eterna. O duelo entre os protagonistas do futebol nacional definirá o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América.

Ella muda postura após vazamento

Com mais de 75 mil seguidores, Ella mantém um perfil ativo nas redes sociais, onde compartilha rotina de beleza, moda e momentos com as filhas. Assim que a notícia da ação se tornou pública, ela optou por fechar os comentários para evitar ataques de torcedores rubro-negros, especialmente diante da repercussão às vésperas de um jogo histórico.

Ella, como dito pelo jornal, possui registros de idas ao estádio em suas redes sociais. Em uma das publicações, a modelo aparece com a camisa do jogador, de número 27, no camarote do Maracanã. A influenciadora também chegou a afirmar, em resposta aos seguidores, que havia terminado o relacionamento com alguém chamado Henrique.

Vale destacar que o atacante tem dois filhos com Gisellen, Lorenzo e Pietro — este último com a mesma idade cuja paternidade é questionada. O processo corre em segredo de Justiça, e a identidade da menor permanecerá sob sigilo.

