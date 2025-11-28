Gisellen Ramalho sabia sobre caso extraconjugal de Bruno Henrique, mas ação a surpreende

Gisellen Ramalho sabia sobre caso extraconjugal de Bruno Henrique, mas ação a surpreendeCamisa 27 da Gávea é alvo de um suposto processo de reconhecimento de paternidade, revelado às vésperas da final da Libertadores
Ainda que volte ao Brasil eufórico pelo possível tetracampeonato da Libertadores, Bruno Henrique terá problemas a resolver dentro de casa. Isso porque o atacante do Flamengo, casado há uma década com Gisellen Ramalho, se tornou alvo de um suposto processo de reconhecimento de paternidade, referente a uma criança de três anos — que pegou sua esposa de surpresa.
Informações divulgadas pelo Metrópoles revelam que a modelo conhecida como Ella Rose alega que sua filha é fruto de uma relação com o camisa 27 e busca o reconhecimento da paternidade. A assessoria do atacante, porém, contesta a existência do processo e nega qualquer vínculo com a mulher.
Apesar disso, pessoas próximas ao atacante sabiam sobre a relação extraconjugal, que atravessou período de idas e vindas entre 2021 e 2024. O jornal Extra afirma, ainda, que Ella marcou presença em estádios para acompanhar o Flamengo em diversas oportunidades durante esses anos.
Natural de Londrina, Ella tem duas filhas: uma mais velha e a caçula, que, segundo ela, é filha do jogador.
Bastidores do relacionamento
Uma fonte próxima à Gisellen informou ao Extra que a esposa do atacante tomou conhecimento das traições pouco depois do primeiro ano de affair. Ainda de acordo com o relato, ela chegou a dispensar um funcionário que encobria o caso para o jogador.
Gisellen, porém, só tinha conhecimento do caso entre eles e sequer cogitava a existência da criança mencionada pela modelo no suposto processo.
Assessoria de Bruno Henrique
O staff do jogador se manifestou por meio de nota enviada diretamente ao Extra. No comunicado, a assessoria lamentou que o caso tenha vindo à tona às vésperas de um jogo extremamente decisivo para o Flamengo.
“O estafe do atacante Bruno Henrique vem a público desmentir a informação publicada pela colunista Fabia Oliveira, do jornal Metrópoles, a respeito de um suposto pedido de reconhecimento de paternidade. Lamentamos ainda a tentativa de conturbar o ambiente e o entorno do atleta às vésperas de uma partida tão importante para o atleta e para o Flamengo”.
Flamengo e Palmeiras se encaram neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental da Lima, pela Glória Eterna. O duelo entre os protagonistas do futebol nacional definirá o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América.
Ella muda postura após vazamento
Com mais de 75 mil seguidores, Ella mantém um perfil ativo nas redes sociais, onde compartilha rotina de beleza, moda e momentos com as filhas. Assim que a notícia da ação se tornou pública, ela optou por fechar os comentários para evitar ataques de torcedores rubro-negros, especialmente diante da repercussão às vésperas de um jogo histórico.
Ella, como dito pelo jornal, possui registros de idas ao estádio em suas redes sociais. Em uma das publicações, a modelo aparece com a camisa do jogador, de número 27, no camarote do Maracanã. A influenciadora também chegou a afirmar, em resposta aos seguidores, que havia terminado o relacionamento com alguém chamado Henrique.
Vale destacar que o atacante tem dois filhos com Gisellen, Lorenzo e Pietro — este último com a mesma idade cuja paternidade é questionada. O processo corre em segredo de Justiça, e a identidade da menor permanecerá sob sigilo.
