Ganso volta após mais de dois meses e busca retomar espaço no Fluminense

Além da goleada história sobre o São Paulo, na última quinta-feira (27), o Fluminense teve o retorno de Paulo Henrique Ganso, que não atuava há 75 dias por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. Com isso, o camisa 10 busca retomar espaço na equipe titular, porém terá dificuldades pela boa fase de Lucho Acosta. Ganso entrou no segundo tempo, após pedido da torcida tricolor durante o aquecimento. O meia, assim, amplia o leque de alternativas para o técnico Zubeldía neste momento decisivo do calendário. Ele entrou aos 32 minutos, mas foi o tempo suficiente para iniciar a jogada do sexto gol.

Na reta final de temporada, o camisa 10 tentará recuperar a titularidade. Entretanto, o jogador encara a concorrência de Lucho Acosta. O argentino vive grande fase e se consolidou como um dos principais nomes da equipe desde a chegada de Zubeldía. “Rapidamente posso te responder que Ganso deveria ser o terceiro homem nessa zona centralizada, mas ao mesmo tempo esse tipo de jogador encontra espaços não só por ali. Eu Ele pode sair para a lateral e passa a ser uma variante de toques curtos. Ou o encontram por fora”, analisou Luis Zubeldía. Ganso em outras funções Além disso, Zubeldía ainda enxerga que Ganso pode atuar em outras posições em campo. Até porque, a função de terceiro homem do meio de campo atualmente é de Lucho Acosta. Com o argentino como titular absoluto, o técnico não descarta a possibilidade de os dois jogarem juntos. “Pode ser um volante, Ganso e Lucho em algum momento convivendo. Como Um segundo ou terceiro homem no meio”, explicou.