FPF divulga tabela da primeira fase do Paulistão 2026

Torneio tem 11 datas definidas, sendo oito rodadas, com semifinais e final em sistema mata-mata em jogo único. Início será no dia 11 de janeiro
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
A Federação Paulista de Futebol oficializou, na noite desta quinta-feira (27), o calendário e a tabela da primeira fase do Paulistão de 2026. A rodada inaugural acontecerá no dia 11 de janeiro. A competição, aliás, decidiu preservar os clássicos e traz um novo modelo inspirado na Champions League.

Assim, a primeira fase terá oito partidas para cada clube, distribuídas em confrontos internos dos potes e cinco rodadas cruzadas. Serão 11 datas até o encerramento da etapa classificatória. As oito melhores campanhas avançam ao mata-mata, disputado em jogos únicos, enquanto os dois piores serão rebaixados para a Série A2 de 2027.

O pote A, formado por Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Já o pote B é formado por São Bernardo, Novorizontino, Bragantino e Mirassol. O pote C tem Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa. Por fim, o D é formado por Primavera, Capivariano, Noroeste e Botafogo-SP.

As equipes do mesmo pote se enfrentam entre si, além de encarar outras duas equipes de outra chave. A FPF ainda trabalha para encaixar no calendário a decisão do Paulistão em duas partidas, como aconteceu nas últimas edições.

Confira a tabela da primeira fase do Paulistão

Rodada 1 – 11 de janeiro (domingo)

Corinthians x Ponte Preta
EC Noroeste x Red Bull Bragantino
Guarani x EC Primavera
Mirassol x São Paulo
Portuguesa x Palmeiras
Santos x Novorizontino
São Bernardo x Capivariano
Velo Clube x Botafogo-SP

Rodada 2 – 14 de janeiro (quarta-feira)

Botafogo-SP x EC Noroeste
Capivariano x Portuguesa
EC Primavera x Mirassol
Novorizontino x Guarani
Palmeiras x Santos
Ponte Preta x Velo Clube
Red Bull Bragantino x Corinthians
São Paulo x São Bernardo

Rodada 3 – 18 de janeiro (domingo)

Capivariano x Ponte Preta
Corinthians x São Paulo
EC Primavera x Novorizontino
Guarani x Santos
Palmeiras x Mirassol
Portuguesa x Velo Clube
Red Bull Bragantino x São Bernardo
Botafogo-SP x EC Noroeste

Rodada 4 – 21 de janeiro (quarta-feira)

Botafogo-SP x Primavera
Noroeste x Capivariano
Mirassol x Red Bull Bragantino
Novorizontino x Palmeiras
Ponte Preta x São Bernardo
Santos x Corinthians
São Paulo x Portuguesa
Velo Clube x Guarani

Rodada 5 – 25 de janeiro (domingo)

Capivariano x EC Primavera
Novorizontino x Botafogo-SP
Palmeiras x São Paulo
Ponte Preta x EC Noroeste
Portuguesa x Guarani
Santos x Red Bull Bragantino
São Bernardo x Mirassol
Velo Clube x Corinthians

Rodada 6 – 1º de fevereiro (domingo)

Botafogo-SP x Palmeiras
Corinthians x Mirassol
EC Noroeste x Velo Clube
EC Primavera x Portuguesa
Guarani x Ponte Preta
Novorizontino x Santos
Red Bull Bragantino x São Bernardo
São Paulo x Corinthians

Rodada 7 – 8 de fevereiro (domingo)

Capivariano x Mirassol
Corinthians x Palmeiras
EC Noroeste x Santos
Guarani x Botafogo-SP
Novorizontino x São Bernardo
Portuguesa x EC Primavera
São Paulo x Ponte Preta
Velo Clube x Red Bull Bragantino

Rodada 8 – 15 de fevereiro ( domingo)

Botafogo-SP x Capivariano
EC Primavera x EC Noroeste
Mirassol x Portuguesa
Palmeiras x Guarani
Ponte Preta x São Paulo
Red Bull Bragantino x Novorizontino
Santos x Velo Clube
São Bernardo x Corinthians

Tags

Corinthians Palmeiras Santos São Paulo

