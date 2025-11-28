Fluminense alcança marca histórica e inédita como mandante do Campeonato Brasileiro

Tricolor soma, no momento, desde a chegada de Zubeldía, oito vitórias consecutivas em casa pela competição nacional

Dessa forma, os oito triunfos coincidem com a chegada do técnico Zubeldía. Ele, portanto, possui 100% de aproveitamento como mandante na competição. Até o momento, com o argentino à beira do campo, a equipe tem 17 gols marcados e apenas um gol sofrido, de pênalti.

O Fluminense aplicou uma sonora goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, e garantiu uma vaga na próxima Libertadores. Mais do que isso, o Tricolor conseguiu oito vitórias consecutivas como mandante no Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história.

A sequência teve início no dia 28 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. Depois, o Tricolor superou Atlético-MG (3×0), Juventude (1×0), Internacional (1×0), Ceará (1×0), Mirassol (1×0), Flamengo (2×1) e São Paulo (6×0).

Nesta edição, o Fluminense é o time que mais venceu jogando como mandante no Brasileiro e tem a segunda melhor campanha, com 14 vitórias em 18 jogos. Nesse sentido, a equipe ainda volta a campo no Maracanã mais uma vez nesta edição do campeonato, para enfrentar o Bahia, no dia 7 de dezembro (domingo), às 16h (de Brasília), pela última rodada.

Antes disso, o time volta a campo na próxima terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Grêmio fora de casa. Já classificado para a Libertadores com a vitória desta quinta-feira (27), o Flu ainda busca uma vaga direta na fase de grupos e está na semifinal da Copa do Brasil.