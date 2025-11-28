Fluminense adota campanha antes de jogo e defensor é protagonista de brincadeira; veja

Antes da goleada, time das Laranjeiras e o São Paulo realizaram uma campanha em conjunto para estimular a adoção de cachorros / Crédito: Jogada 10

O Fluminense aproveitou o bom momento que passa na reta final do Brasileirão e da temporada para participar de uma campanha. Em conjunto com o São Paulo, seu adversário da 36ª rodada na última quinta-feira (27), os jogadores de ambas as equipes entraram em campo com cachorros. A iniciativa fazia parte de uma ação que visa estimular a adoção de animais e tentou aproveitar a visibilidade dos dois times. Na saída do túnel que leva ao gramado, o lateral-direito Samuel Xavier roubou a cena. Ele foi o último atleta titular do time das Laranjeiras a entrar e protagonizou momento de descontração. Afinal, Samuel Xavier fingiu entrar com um cachorro e segurou uma coleira imaginária. Posteriormente, o episódio viralizou nas redes sociais.

Foco em vaga na fase de grupo da Libertadores é prioridade no Fluminense A propósito, antecedeu a surpreendente goleada por 6 a 0 do Fluminense sobre o São Paulo. Com o resultado, a equipe carioca chegou à quinta colocação e garantiu pelo menos a vaga na pré-Libertadores de 2026. Portanto, a sua próxima missão é confirmar a classificação para a fase de grupos. Para ter sucesso neste objetivo, é crucial encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro em quinto lugar. A vitória possibilitou o time das Laranjeiras atingir os 58 pontos. Apesar disso, os seus concorrentes pela vaga direta na principal competição de clubes do continente, o Bahia e o Botafogo, ainda jogam na rodada. O fato de um clube brasileiro vencer a edição de 2024 da Libertadores (Flamengo e Palmeiras fazem a decisão neste sábaso), o Brasil terá pelo menos cinco times na fase de grupos da edição de 2026 do torneio. O Samuel Xavier entrando com o cachorro imaginário kkkkkkkkkkkkkkkkk vsfpic.twitter.com/DuUrgirH95

— njdeprê – marlon (@njdmarlon) November 28, 2025 A outra possibilidade para o Fluminense é conquistar a Copa do Brasil. Na semifinal, enfrentará o Vasco em dois jogos no Maracanã. Caso avance de fase, o seu oponente nas duas partidas da decisão será Cruzeiro ou Corinthians.