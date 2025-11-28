Filipe Luís muda o ataque e Léo Ortiz é dúvida para a final

O Flamengo finalizou sua preparação para a decisão da Copa Libertadores da América. Na manhã desta sexta-feira (28/11), o técnico Filipe Luís comandou o último treino da equipe no Centro de Treinamento da Videna, em Lima, no Peru. O trabalho serviu para ajustar os detalhes finais antes do confronto contra o Palmeiras, que ocorre neste sábado (29/11), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental “U”. No entanto, o comandante rubro-negro manteve o mistério sobre a escalação titular, com dúvidas importantes na defesa e no ataque.

A principal dúvida defensiva envolve Léo Ortiz. O zagueiro, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, treinou com o grupo e a comissão técnica o preparou especificamente para este jogo. Contudo, sua presença entre os 11 iniciais ainda depende de uma conversa final entre o técnico, o atleta e o departamento médico. Mais cedo, o técnico Filipe Luís já tinha dito que “só iria a campo quem estiver pronto para performar”. Caso Ortiz não jogue, Danilo deve formar a dupla de zaga com Léo Pereira. A informação é do portal “ge” e foi confirmada pelo Jogada10.