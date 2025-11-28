Filipe Luís muda o ataque e Léo Ortiz é dúvida para a final

Filipe Luís muda o ataque e Léo Ortiz é dúvida para a finalTécnico define time no sábado e tem disputa tripla por duas vagas no setor ofensivo
O Flamengo finalizou sua preparação para a decisão da Copa Libertadores da América. Na manhã desta sexta-feira (28/11), o técnico Filipe Luís comandou o último treino da equipe no Centro de Treinamento da Videna, em Lima, no Peru. O trabalho serviu para ajustar os detalhes finais antes do confronto contra o Palmeiras, que ocorre neste sábado (29/11), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental “U”. No entanto, o comandante rubro-negro manteve o mistério sobre a escalação titular, com dúvidas importantes na defesa e no ataque.
A principal dúvida defensiva envolve Léo Ortiz. O zagueiro, que se recupera de uma lesão no tornozelo direito, treinou com o grupo e a comissão técnica o preparou especificamente para este jogo. Contudo, sua presença entre os 11 iniciais ainda depende de uma conversa final entre o técnico, o atleta e o departamento médico. Mais cedo, o técnico Filipe Luís já tinha dito que “só iria a campo quem estiver pronto para performar”. Caso Ortiz não jogue, Danilo deve formar a dupla de zaga com Léo Pereira. A informação é do portal “ge” e foi confirmada pelo Jogada10.
Disputa acirrada no ataque do Flamengo
Ainda mais acirrada é a disputa no setor ofensivo. Sem Pedro, que segue fora por lesão na coxa, o treinador busca a formação ideal para um ataque mais móvel. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal brigam por duas vagas ao lado de Bruno Henrique. A escolha dependerá da estratégia que Filipe Luís pretende adotar para furar a defesa palmeirense. O técnico só confirmará o time para o elenco na manhã de sábado, durante a reunião de vídeo.
A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Danilo (ou Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (ou Cebolinha), Carrascal e Bruno Henrique. O duelo em Lima vale muito mais que a taça.
Por fim, Flamengo e Palmeiras disputam quem será o primeiro clube brasileiro a alcançar o tetracampeonato da Libertadores, consolidando uma das maiores rivalidades da história da América do Sul.