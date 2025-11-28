Filipe Luís confirma Pedro fora e analisa final diferente em relação a 2021

Técnico destaca participar de mais uma decisão de Libertadores pelo Rubro-Negro e projeta duelo contra Palmeiras: "Vai ser um jogo de detalhes" / Crédito: Jogada 10

Na véspera de sua primeira final de Libertadores como técnico, Filipe Luís confirmou a ausência de Pedro da decisão do Flamengo contra o Palmeiras, no Monumental de Lima, no Peru. Além disso, o treinador rubro-negro mirou o título na decisão deste sábado, às 18h (de Brasília), para dedicar ao atacante. Junto a isso, ele fez mistério sobre a volta de Léo Ortiz no time titular. “Provavelmente se o Pedro não estivesse, nós não estaríamos na final. Foi muito importante nesse processo da Libertadores. Foi uma peça chave nas nossas classificações. É também por ele que queremos vencer essa final. Fez um esforço muito grande para estar, não conseguiu se recuperar a tempo. Mas sempre penso com os jogadores que estão disponíveis. Desde o primeiro momento em que começamos a preparar o jogo sabendo dos jogadores que estão disponíveis para a final, vamos tentar preparar e fazer o melhor plano de jogo para vencer o Palmeiras”.

Além disso, Recuperado de uma lesão no tornozelo direito, o zagueiro treinou normalmente com o grupo nesta sexta, mas não joga desde outubro. Perguntado sobre o defensor, Filipe Luís fez mistério: “Claro que não vamos correr riscos com os jogadores. Vão a campo os que na minha visão estiverem os melhores para performar e dependendo também do que eu acredito que a equipe precisa. Amanhã vamos saber os que serão escolhidos. Lembranças da final de 2021 O treinador também falou sobre a final da Libertadores de 2021, quando o Palmeiras se sagrou campeão em cima do Flamengo. O agora comandante estava dentro de campo como jogador e ressaltou que são momentos diferentes. “São finais diferentes, momentos diferentes. Claro que está gravado na cabeça do torcedor aquela derrota. Quando dois entram no campo em uma final, só um sai vencedor. Daquele grupo são muitos jogadores novos, o treinador é outro no Flamengo. Os jogadores do Palmeiras também muitos são novos. Como eu falei, são momentos diferentes. É desfrutar porque estar em mais uma final de Libertadores é especial”, disse o treinador.

Mais de Filipe Luís: Mental: “Finais sempre são muito emocionais. Claro que todos os jogadores agora estão recebendo muitas mensagens. Os do Palmeiras, os do Flamengo, muita atenção, muita mídia em volta da final. E todos eles estão tensos para esse jogo. Mas temos muitos jogadores que já estão acostumados a jogar grandes jogos, grandes finais. E, como falei, o mais importante é que consigam desfrutar. Que não seja um peso, pelo contrário, seja um privilégio. Orgulho de estar disputando mais uma final”. Treinador x jogador: “É um sentimento diferente do que como jogador, porque antes eu precisava me preocupar comigo, com meu corpo, minhas pernas, meu comportamento em campo. Mas agora, como um treinador, preciso preparar tudo, para todos os jogadores. Primeiro, escolher quais começam o jogo, quem fica no banco, qual será o plano de jogo, o comportamento defensivo, ofensivo… É muito diferente estar como treinador, mas estou aproveitando minha experiência e espero aproveitar também no jogo”. O que esperar do Palmeiras: “Palmeiras é o Palmeiras que todos sabem e conhecem. Não vão mudar muito sua forma de jogar, da mesma forma o Flamengo. Vai ser um jogo de detalhes e é muito importante que os jogadores entendam qual é o caminho a seguir nessa final e que joguem de uma forma leve para vencer”.