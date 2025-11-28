Filipe Luís abre o jogo sobre futuro no Flamengo antes da final de Libertadores

Filipe Luís abre o jogo sobre futuro no Flamengo antes da final de LibertadoresJosé Boto também se pronuncia sobre a renovação do treinador rubro-negro: "Temos tempo para resolver o resto depois"
A permanência de Filipe Luís no Flamengo para a próxima temporada ainda é incerta. No cargo desde setembro de 2024, o técnico tem contrato até o final desta temporada e já negocia a renovação com o clube rubro-negro. Em coletiva nesta sexta-feira (28), um dia antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, o treinador, portanto, ressaltou que ainda não pensa sobre esta situação e foca no jogo da decisão.
“O se, no futebol, é muito difícil. Estamos perto e longe de conquistar, pois não ganhamos nada. Não estou pensando no pessoal nesse momento, só na equipe, em fazer de tudo o que está ao meu alcance para ajudar meus jogadores. Para sentar nessa cadeira, tem que conquistar o direito jogo a jogo.”
Em entrevista à “ESPN”, o diretor José Boto, aliás, frisou que o Flaengo tempo para resolver a situação do técnico, que tem contrato até o fim do ano.
“Momento agora é pensarmos na final da Libertadores, que é uma coisa muito importante para todos nós. Só isso que está na nossa cabeça agora. Temos tempo para resolver o resto depois”.
Por fim, Palmeiras e Flamengo farão a sétima final brasileira da história da Libertadores, reeditando a decisão de 2021. Naquela ocasião, o Verdão levou a melhor em Montevidéu, no Uruguai. Aquela decisão ficou marcada pelo erro de Andreas Pereira no gol do título de Deyverson.