Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estudiantes corre risco de sofrer “perseguição”, afirma Verón

Estudiantes corre risco de sofrer “perseguição”, afirma Verón

Motivo de preocupação seria protesto feito pela equipe de La Plata contra decisão da AFA
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em entrevista recente, o presidente do Estudiantes, Juan Sebastián Verón, afirmou claramente que teme uma perseguição contra o clube da cidade de La Plata. Tanto no âmbito administrativo como esportivo.

O motivo da preocupação de Verón seria em razão do comportamento de seus atletas no último fim de semana, antes de jogo contra o Rosario Central, pelo Clausura do Campeonato Argentino.

Ao invés de fazerem o tradicional corredor da vitória para condecorar o título concedido pela Associação do Futebol Argentino (AFA) aos rosarinos, os atletas do Pincharrata ficaram de costas enquanto os adversários passavam. Movimento esse que teve a anuência do mandatário do Estudiantes. O motivo foi a discordância do modo como o clube de Rosario recebeu a conquista, já que não estava previsto, desde o início do torneio, que o líder da tabela geral receberia um título.

Depois do ocorrido, a AFA aplicou punição esportiva e financeira a atletas e a própria instituição de La Plata. Com direito, inclusive, a suspensão de seis meses do próprio Verón em exercer qualquer função ligada ao futebol. Entretanto, nem mesmo isso faz com que o ex-atleta e ídolo do Estudiantes acredite que a situação faz parte do passado.

“Vamos estar atentos porque geralmente essas coisas não terminam bem. Pode acabar em um rebaixamento, arbitragens ruins, isso é algo que acontece e estamos acostumados”, disse o mandatário a uma rádio da Argentina.

“Isso não estava na ordem do dia (da reunião que condecorou o Rosario Central). Fazer um reconhecimento é muito diferente de dar uma estrela (de campeão) a um time”, acrescentou.

Fato é que, dentro de campo, o Estudiantes avançou para as quartas de final do torneio onde encara o Central Córdoba. Porém, caso não consiga reverter a pena de três jogos para todos que estiveram no protesto, terá uma longa lista de desfalques a ser solucionada pelo técnico Eduardo Domínguez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar