Esposa de presidente do Estudiantes reage à punição da AFA com xingamentos a Messi

Clube argentino foi punido pela entidade devido a um protesto dos jogadores na partida contra o Rosário Central, no último domingo (23) / Crédito: Jogada 10

A decisão do Tribunal de Disciplina da Associação de Futebol Argentino (AFA) de punir o Estudiantes e o presidente do clube, Juan Sebastián Verón, implodiu uma tensão no esporte local. Em meio às crescentes manifestações de torcedores quanto ao veredito, a esposa do mandatário, Valentina Martín, se manifestou com xingamentos indiretos a Lionel Messi e ao dirigente da entidade. A medida da AFA ocorreu após o protesto dos jogadores no duelo contra o Rosario Central, no último domingo (23), quando viraram as costas ao campo para contestar a decisão que reconhecia o rival como campeão nacional. Desde então, a repercussão vem em crescente e dividindo opiniões.

Valentina Martín, por sua vez, foi clara em seu posicionamento. A esposa de Verón direcionou ataques ao craque Lionel Messi e ao presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia — mencionado de forma pejorativa como “gordo”. A publicação ampliou a polêmica que já circulava entre torcedores desde o fim de semana. Ataques a Messi e Tapia A esposa de Verón iniciou o pronunciamento comparando a representatividade do marido ao camisa 10 da seleção. Pouco antes de referir-se a Lionel como “pedaço de mer**”, Valentina escreveu: “O de Miami, o inglês, o vendido… aquele que voltou, aquele que nos fez maiores, o único que tem a coragem no lugar, e que dou fé que luta para que tudo seja um pouco melhor”, e prosseguiu com o comparativo entre Verón e Lionel. “[Verón] É mais argentino que o ‘merd*’ que ganhou a Copa do Mundo e que vive em Miami, amigo do gordo. Fora mafiosos do futebol argentino! Mais veronista do que nunca e sempre deste lado”, publicou em um story.