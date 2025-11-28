Esposa de presidente do Estudiantes reage à punição da AFA com xingamentos a Messi

Esposa de presidente do Estudiantes reage à punição da AFA com xingamentos a MessiClube argentino foi punido pela entidade devido a um protesto dos jogadores na partida contra o Rosário Central, no último domingo (23)
A decisão do Tribunal de Disciplina da Associação de Futebol Argentino (AFA) de punir o Estudiantes e o presidente do clube, Juan Sebastián Verón, implodiu uma tensão no esporte local. Em meio às crescentes manifestações de torcedores quanto ao veredito, a esposa do mandatário, Valentina Martín, se manifestou com xingamentos indiretos a Lionel Messi e ao dirigente da entidade.
A medida da AFA ocorreu após o protesto dos jogadores no duelo contra o Rosario Central, no último domingo (23), quando viraram as costas ao campo para contestar a decisão que reconhecia o rival como campeão nacional. Desde então, a repercussão vem em crescente e dividindo opiniões.
Valentina Martín, por sua vez, foi clara em seu posicionamento. A esposa de Verón direcionou ataques ao craque Lionel Messi e ao presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia — mencionado de forma pejorativa como “gordo”. A publicação ampliou a polêmica que já circulava entre torcedores desde o fim de semana.
Ataques a Messi e Tapia
A esposa de Verón iniciou o pronunciamento comparando a representatividade do marido ao camisa 10 da seleção. Pouco antes de referir-se a Lionel como “pedaço de mer**”, Valentina escreveu:
“O de Miami, o inglês, o vendido… aquele que voltou, aquele que nos fez maiores, o único que tem a coragem no lugar, e que dou fé que luta para que tudo seja um pouco melhor”, e prosseguiu com o comparativo entre Verón e Lionel.
“[Verón] É mais argentino que o ‘merd*’ que ganhou a Copa do Mundo e que vive em Miami, amigo do gordo. Fora mafiosos do futebol argentino! Mais veronista do que nunca e sempre deste lado”, publicou em um story.
Punições aplicadas pela AFA
A punição ao Estudiantes alcançou todo o elenco que participou do protesto em campo. Os atletas receberam suspensão de dois jogos, que serão cumpridos somente na temporada de 2026. Além disso, Verón recebeu uma penalização de seis meses afastado de “toda atividade relacionada ao futebol”.
Neste contexto, Verón está impedido de exercer funções institucionais durante o período da suspensão. O Estudiantes divulgou nota informando que analisa o episódio antes de definir a resposta oficial. O clube afirmou que pretende reunir elementos para tomar uma decisão institucional.
