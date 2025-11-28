Em meio a impasse com Botafogo social, Textor convoca diretores da Eagle para aparar arestas

Por meio de um e-mail. norte-americano se manifesta para tentar acabar com ação do associativo e solucionar o problema para 2026 / Crédito: Jogada 10

O empresário John Textor iniciou medidas para responder a ação do clube social do Botafogo. Assim, o dono da SAF convocou os membros do conselho internacional da Eagle Football para tentar encerrar as questões jurídicas e aparar as arestas com o presidente João Paulo Magalhães Lins. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, a empresa-mãe, que tem o norte-americano entre os diferentes acionistas, tem o acompanhamento da Eagle BIDCO. Nela, está o empresário como único dono, vindo logo abaixo a Eagle MIDCO, com os membros do conselho.

Diante disso, com base na hierarquia do grupo, a MIDCO deve obedecer às ordens da BIDCO. Nesse sentido, Textor emitiu um comunicado para todos os conselheiros e diretores, na noite de quinta-feira (27), e solicitou que eles encontrassem maneiras de acabar com as disputas judiciais. O dono da SAF do Botafogo utilizou o termo “adversário” para o clube social. Além disso, afirmou que a decisão da Justiça, que solicitou que qualquer transação financeira passe pelo juízo, é negativa para o clube. Disputas e entraves podem afetar orçamento 2026 Esse contexto pode afetar o orçamento do Botafogo para 2026, visto que a CBF modificou e antecipou o calendário. A tendência é que a folha salarial seja menor para a próxima temporada em virtude das brigas entre Eagle e Ares.

Qualquer tentativa de adiantar receitas também dependerá da aceitação da Justiça e do clube social. Para os membros da SAF, tal decisão afetará diretamente na arrecadação dos primeiros meses de 2026. Internamente, a relação entre Textor e João Paulo azedou de vez. Cabe a Thairo Arruda, CEO da SAF, realizar as comunicações entre clube-empresa e clube social. Nesse tabuleiro, o nome de Carlos Augusto Montenegro, presidente do Botafogo no título brasileiro de 1995, reaparece como maior entusiasta da ação e parceiro do atual mandatário. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

