Em meio à crise e com Diniz respaldado, Vasco tem “decisão” contra o Internacional

Pressão e protesto marcam a semana do Cruz-Maltino, que perdeu os últimos cinco jogos e se aproximou da zona do rebaixamento

Apesar do momento delicado, o técnico Fernando Diniz segue firme no cargo. Na última terça-feira, torcedores realizaram um protesto no CT Moacyr Barbosa, mas o movimento acabou se transformando em demonstração de apoio ao treinador. A diretoria também já deixou claro que confia plenamente no trabalho de Diniz, reforçando que a recuperação passa necessariamente por suas mãos. Ele terá, portanto, a missão de reorganizar o time, principalmente emocionalmente para enfrentar um adversário que historicamente complica a vida vascaína em São Januário.

O Vasco entra em campo nesta sexta-feira (28), em São Januário, para disputar um dos jogos mais importantes da temporada. A partida contra o Internacional carrega peso de decisão. Após cinco derrotas consecutivas no Brasileirão, o time Cruz-Maltino precisa reagir imediatamente para afastar o fantasma do rebaixamento e reencontrar o caminho das vitórias.

Na verdade, o retrospecto recente em São Januário não vem ajudando. O Vasco tem feito uma campanha abaixo do esperado como mandante, tendo o quinto pior aproveitamento em casa no Brasileirão. Para piorar, não vence o Internacional em São Januário desde 2019. Desde então, foram três jogos e três vitórias do Colorado como visitante. O tabu aumenta ainda mais a tensão para o confronto.

Ainda assim, o ambiente de São Januário promete ser um diferencial para uma vitória do Vasco. Mesmo com os resultados negativos, a torcida esgotou os ingressos e prepara uma grande festa para transformar o estádio novamente em um território hostil para os adversários.

A aposta do Vasco é de que, com o apoio incondicional dos torcedores, mais o respaldo ao técnico Fernando Diniz, o time possa reencontrar sua melhor versão. Em um duelo direto na luta contra o rebaixamento, a energia das arquibancadas pode ser exatamente o elemento que faltava para o Vasco quebrar o jejum contra o Internacional e iniciar uma reação no Brasileirão.