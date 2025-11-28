Eleição no Fluminense: horário, candidatos e quem pode votar

Tricolor saberá neste sábado (29) o novo presidente do clube para o próximo triênio (2026-2028); veja as principais informações / Crédito: Jogada 10

O Fluminense vai conhecer neste sábado (29) o novo presidente para o próximo triênio (202-2028). A eleição presidencial ocorre no Salão Nobre das Laranjeiras, das 8h às 17h. Dois candidatos disputam a preferência dos sócios em um pleito que também renovará o Conselho Deliberativo e escolherá o novo vice-presidente. Além do pleito definir o novo presidente do Fluminense, também serão escolhidos o vice-presidente, 50 membros efetivos do Conselho Deliberativo e 50 suplentes do Conselho Deliberativo.

Os candidatos Ademar Arrais é o candidato da oposição. Ele é advogado e sócio do clube desde 1996. Além disso, já foi conselheiro nas gestões David Fischel, Roberto Horcades e Peter Siemsen. O candidato, aliás, concorre à presidência do clube pela primeira vez nesta eleição. Além de Adyr Tourinho, a chapa ainda tem o apoio de outras lideranças da oposição, como Luís Monteagudo e Ricardo Mazzella, que abriram mão de suas pré-candidaturas, e Rafael Rolim, candidato em 2022 e que chegou a se lançar como vice-presidente na chapa ‘O Flu é dos Tricolores’, antes encabeçada por Celso Barros, que faleceu no último dia 15 de novembro. Candidato da situação, Mattheus Montenegro, aliás, é advogado e atual vice-presidente geral do Fluminense. Assim, ele recebe apoio do atual presidente Mário Bittencourt. Desde 2022, é o vice-presidente do clube, depois do pleito vencido pelo atual presidente Mário Bittencourt. Seu vice, Ricardo Tenório, esteve na chapa com o atual mandatário nas eleições de 2016, vencidas por Pedro Abad, e foi candidato à presidência em 2019. Ele, obviamente, defende continuidade e promete negociar oferta da SAF do Flu. Quais são os números dos candidatos Número 20 – “Clube que orgulha o Brasil”

Presidente: Mattheus Montenegro

Vice: Ricardo Tenório Número 30 – “O Fluminense tem pressa”

Presidente: Ademar Arrais

Vice: Adyr Tourinho

Quem pode votar Nas redes sociais, o Fluminense, aliás, divulgou informações e esclareceu quem poderá votar na eleição. O clube também explicou como os sócios podem regularizar suas situações para participar do pleito. Terão direito a voto os sócios que estiverem em situação regular com o clube até o dia da eleição e que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: – Maiores de 16 anos, pertencentes ao Quadro Social há mais de 1 (um) ano completo e ininterrupto.

– Pertencentes à categoria Sócio Futebol há mais de 2 (dois) anos completos e ininterruptos.

– Terão direito a voto os sócios da categoria Sócio Futebol pertencentes aos seguintes planos: Arquiba 75%, Arquiba 75% Toda Terra, Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família.