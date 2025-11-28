Eleição no Fluminense: horário, candidatos e quem pode votar

Eleição no Fluminense: horário, candidatos e quem pode votarTricolor saberá neste sábado (29) o novo presidente do clube para o próximo triênio (2026-2028); veja as principais informações
O Fluminense vai conhecer neste sábado (29) o novo presidente para o próximo triênio (202-2028). A eleição presidencial ocorre no Salão Nobre das Laranjeiras, das 8h às 17h. Dois candidatos disputam a preferência dos sócios em um pleito que também renovará o Conselho Deliberativo e escolherá o novo vice-presidente.
Além do pleito definir o novo presidente do Fluminense, também serão escolhidos o vice-presidente, 50 membros efetivos do Conselho Deliberativo e 50 suplentes do Conselho Deliberativo.
Os candidatos
Ademar Arrais é o candidato da oposição. Ele é advogado e sócio do clube desde 1996. Além disso, já foi conselheiro nas gestões David Fischel, Roberto Horcades e Peter Siemsen. O candidato, aliás, concorre à presidência do clube pela primeira vez nesta eleição. Além de Adyr Tourinho, a chapa ainda tem o apoio de outras lideranças da oposição, como Luís Monteagudo e Ricardo Mazzella, que abriram mão de suas pré-candidaturas, e Rafael Rolim, candidato em 2022 e que chegou a se lançar como vice-presidente na chapa ‘O Flu é dos Tricolores’, antes encabeçada por Celso Barros, que faleceu no último dia 15 de novembro.
Candidato da situação, Mattheus Montenegro, aliás, é advogado e atual vice-presidente geral do Fluminense. Assim, ele recebe apoio do atual presidente Mário Bittencourt. Desde 2022, é o vice-presidente do clube, depois do pleito vencido pelo atual presidente Mário Bittencourt. Seu vice, Ricardo Tenório, esteve na chapa com o atual mandatário nas eleições de 2016, vencidas por Pedro Abad, e foi candidato à presidência em 2019. Ele, obviamente, defende continuidade e promete negociar oferta da SAF do Flu.
Quais são os números dos candidatos
Número 20 – “Clube que orgulha o Brasil”
Presidente: Mattheus Montenegro
Vice: Ricardo Tenório
Número 30 – “O Fluminense tem pressa”
Presidente: Ademar Arrais
Vice: Adyr Tourinho
Quem pode votar
Nas redes sociais, o Fluminense, aliás, divulgou informações e esclareceu quem poderá votar na eleição. O clube também explicou como os sócios podem regularizar suas situações para participar do pleito.
Terão direito a voto os sócios que estiverem em situação regular com o clube até o dia da eleição e que atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
– Maiores de 16 anos, pertencentes ao Quadro Social há mais de 1 (um) ano completo e ininterrupto.
– Pertencentes à categoria Sócio Futebol há mais de 2 (dois) anos completos e ininterruptos.
– Terão direito a voto os sócios da categoria Sócio Futebol pertencentes aos seguintes planos: Arquiba 75%, Arquiba 75% Toda Terra, Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+ Família.
No entanto, sócios Honorários, temporários, correspondentes, especiais, atletas-adjuntos, bem como os familiares inscritos definidos nos arts. 102 e 103 do Estatuto não terão direito a voto. Além deles, sócios da categoria Sócio Futebol pertencentes aos seguintes planos: Sub-12, Guerreiro, Guerreiro Toda Terra, Arquiba Raiz.
A votação
A votação, por fim, será feita em urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-RJ. Cada urna, afinal, trará os números das chapas e os nomes dos candidatos à presidência.