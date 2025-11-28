Diretor do São Paulo minimiza declarações de Luiz Gustavo: “Todos são responsáveis”

Rui Costa afirmou que não é hora de procurar culpados dentro do clube e mostrou respaldo à Crespo mesmo com a goleada no Maracanã

O capitão do time afirmou que existem pessoas no clube que não assumem suas responsabilidades, que devem ser tomadas de cima para baixo. Em resposta, o executivo de futebol do Tricolor, Rui Costa, deu uma declaração antes da entrevista de Hernán Crespo, argumentando que não é hora de procurar culpados, já que todos, na sua visão, são culpados.

O São Paulo teve a pior partida das últimas décadas na noite desta quinta-feira (27) no Maracanã. O Tricolor perdeu por 6 a 0 para o Fluminense, na maior goleada sofrida pelo clube nos últimos 24 anos no campeonato. O resultado trouxe um clima melancólico ao time, representado no desabafo de Luiz Gustavo .

“Ele tem razão no sentido de mostrar a indignação, só essa razão eu dou a ele. Depois de um resultado vexatório, ele manifestou sua indignação. É difícil um atleta com a história dele aceitar isso, no vestiário ele falou disso, que ficarão marcados. Então no calor da emoção ele falou isso. Somos todos responsáveis, não é hora de apontar o dedo, todos são responsáveis. Agora é atuar com racionalidade para intervir. Não há nada que justifique o resultado de hoje, temos que pedir desculpa ao torcedor e trabalhar para melhorar”, pontuou.

Planejamento do São Paulo para 2026

Rui Costa também comentou sobre a montagem do elenco para 2026. O executivo admitiu que o time não teve um bom nível de performance e frisou que nada justifica a goleada sofrida no Maracanã. O dirigente também confirmou que o trabalho para a próxima temporada já começou, sem expor seus planos.

“Nós temos certamente que pensar, não mantivemos um bom nível de performance, depois de um resultado desse ainda fica mais difícil de justificar algo. A partir da identificação do que nos trouxe a esse ponto é que vamos planejar 2026. Começamos a trabalhar, coisas que não vou revelar aqui, mas já começou sim o planejamento e temos que fazer intervenções possíveis”, ressaltou.

Respaldo a Crespo

Uma certeza que o torcedor pode ter é que Hernán Crespo seguirá no comando do São Paulo, pelo menos por enquanto. Costa negou que houvesse qualquer intenção de demitir o treinador após a goleada, que tem contrato com o clube até o final do ano que vem.