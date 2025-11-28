De quase reforço do Flamengo a símbolo no Palmeiras: Gómez mira seu tri continental

Zagueiro quase reforçou rival deste sábado na final da Libertadores, mas parou no Verdão onde virou o retrato de uma era de conquistas / Crédito: Jogada 10

Quando o Palmeiras anunciou, em 2 de agosto de 2018, a chegada de Gustavo Gómez, poucos imaginavam que aquele zagueiro paraguaio, então em baixa no Milan, se tornaria um dos maiores ídolos da história recente do clube. Aos 25 anos, sem espaço na Itália e ainda pouco conhecido no Brasil, o defensor estava longe de ser considerado uma aposta segura. Ainda assim, o destino o colocaria no centro de uma das maiores trajetórias de sucesso do futebol palmeirense. Antes de vestir verde pela primeira vez, porém, o caminho poderia ter sido totalmente diferente. No início daquele ano, o defensor foi oferecido a vários clubes sul-americanos. Palmeiras e Flamengo, inclusive, analisaram a contratação, mas quem esteve mais perto de tê-lo não foi nenhum dos finalistas deste sábado da Libertadores, mas sim o Boca Juniors.

Atendendo a um pedido do técnico Guillermo Schelotto, Gómez chegou a realizar exames em Buenos Aires, mas o acerto financeiro emperrou por causa da proposta em pesos argentinos. O negócio foi engavetado, e o jogador permaneceu no Milan. Meses depois, a disputa por sua contratação reacendeu. Flamengo e Palmeiras voltaram à mesa, e o zagueiro quase acabou no Ninho do Urubu. A revelação do empresário André Cury, feita em 2021, mostra o quão perto o Rubro-Negro esteve do acerto. “O jogador era do Flamengo. Faltavam detalhes. Faltava R$ 5 mil, porcaria. Detalhes pequenos. Liguei para o Fred Luz e disse para resolver. Ele falou que não interessava mais. Foi até áspero. Falei: ‘Está bom’. Desliguei e ofereci ao Palmeiras”, contou o agente, na época. A resposta alviverde foi imediata. Com aval interno após análise do departamento de futebol, o clube fechou um empréstimo de um ano e, dias depois, apresentava Gómez oficialmente.

A ascensão do capitão no Palmeiras Gómez não precisou de muito tempo para conquistar espaço. Com postura séria, liderança natural e desempenho sólido desde os primeiros treinos, chamou a atenção de Felipão, que passou a utilizá-lo com frequência na reta final do Brasileirão de 2018. Em poucos meses, o paraguaio se firmou como titular tanto na competição nacional quanto na Libertadores. A consolidação definitiva viria logo no fim daquele ano, quando o Palmeiras conquistou o título brasileiro com Gómez como peça-chave da defesa. Impressionada com seu impacto, a diretoria comunicou ao Milan, em fevereiro de 2019, que exerceria a opção de compra prevista no acordo. Dali em diante, seu vínculo com o clube se transformou em identificação pura. O camisa 15 se tornou o líder do vestiário, capitão incontestável e protagonista de grandes campanhas recentes.