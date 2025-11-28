De olho na Copa do Brasil, Cruzeiro traça planejamento para a reta final do Brasileirão

Raposa pretende jogar com força máxima nos próximos jogos e poupar jogadores na última rodada contra o Santos / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro já definiu seu planejamento para a reta final do Campeonato Brasileiro antes de enfrentar o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, marcada para os dias 10 e 14 de dezembro. A comissão técnica pretende preservar o ritmo de jogo do time titular, mas, ao mesmo tempo, poupar os principais atletas na partida que encerra a Série A. O técnico Leonardo Jardim deseja manter a equipe em atividade nos confrontos com Ceará e Botafogo, realizando apenas substituições pontuais por desgaste físico ou risco de suspensão. Além disso, o Cruzeiro ainda disputa a possibilidade de terminar o Brasileirão como vice-campeão.

O objetivo foi atingido (vaga na Libertadores), mas não queremos perder posição na tabela. Precisamos manter o ritmo, deixar os titulares e continuar com intensidade nos próximos dois jogos. Somente no duelo contra o Santos, marcado para 7 de dezembro na Vila Belmiro, o Cruzeiro entrará em campo com uma formação totalmente reserva. Isso ocorre porque o confronto acontece apenas três dias antes da partida de ida contra o Corinthians, no Mineirão. – Me preocupa o jogo contra o Santos, que é dois dias antes do jogo contra o Corinthians. Com certeza, se não tivermos nenhum grande objetivo, vamos ter que fazer muitas trocas para estarmos frescos e com um bom nível competitivo.