Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De olho em 2026, Grêmio já inicia planejamento com duas saídas

De olho em 2026, Grêmio já inicia planejamento com duas saídas

Lateral-esquerdo Enzo e meio-campista Alex Santana provavelmente deixarão o Imortal pela pouca utilização no time de Mano Menezes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio está próximo de iniciar o planejamento para 2026, pois internamente o clube tem algumas definições alinhadas a dez dias do fim da atual temporada. Assim, com a intenção já de reduzir a folha salarial e pela pouca utilização pelo técnico Mano Menezes, o lateral-esquerdo Enzo e o meio-campista Alex Santana provavelmente retornarão aos clubes donos dos seus direitos. No caso, CSA e Corinthians, respectivamente.

Os dois estão há menos de um ano no clube, mas a avaliação nos bastidores do Imortal não é satisfatória. A chegada do volante Alex Santana ocorreu na janela extra que a Fifa criou para o Mundial de Clubes. Em um primeiro momento, houve uma empolgação porque conquistou a titularidade, mas não teve êxito em manter a performance e também sofreu com problemas físicos. Até o momento, são apenas dez partidas e a metade delas atuou entre os 11 iniciais. No entanto, a sua última oportunidade como titular ocorreu em agosto, no empate com o Ceará.

Em seguida, o meio-campista deixou de ter condições de jogo devido a uma contusão muscular na perna direita e está em reta final de recuperação. A previsão é de que volte a ficar disponível em dezembro. Por este contexto, o mais provável é que o Tricolor gaúcho devolva Alex Santana ao Corinthians.

Defensor sem chances no Grêmio

O lateral-esquerdo Enzo é outra opção no elenco que está perto de sair do Grêmio em 2026. Afinal, a tendência é de que o clube não concretize a sua compra ao término do empréstimo. O CSA, que caiu para a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro, emprestou o jogador ao Imortal até dezembro.

O atleta, de 23 anos, chegou como terceira opção na lateral esquerda. Ele até ficou como alternativa na reserva em seis ocasiões, porém nem sequer estreou pelo Grêmio.

No entanto, com a aplicação de punição a Marlon pelo STJD e sua ausência nas duas últimas partidas do Brasileirão, Lucas Esteves provavelmente será o substituto imediato. Portanto, Enzo deve novamente ser opção no banco contra Sport e Fluminense e há a chance de ganhar minutos.

Com a sua provável saída do Imortal, ele já recebeu algumas sondagens de clubes que integram divisões inferiores do Brasil.

A diretoria que assumirá o Grêmio, liderada por Odorico Roman, pretende diminuir entre 30% a 40% as despesas com o departamento de futebol. Portanto, jogadores com altas remunerações e que não rendem o que se espera podem ser os próximos a deixar o elenco. A expectativa é de que as tratativas evoluam após 8 de dezembro, quando ocorre a posse da nova direção, às 20h, na Arena.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar