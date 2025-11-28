De olho em 2026, Grêmio já inicia planejamento com duas saídas

De olho em 2026, Grêmio já inicia planejamento com duas saídasLateral-esquerdo Enzo e meio-campista Alex Santana provavelmente deixarão o Imortal pela pouca utilização no time de Mano Menezes
O Grêmio está próximo de iniciar o planejamento para 2026, pois internamente o clube tem algumas definições alinhadas a dez dias do fim da atual temporada. Assim, com a intenção já de reduzir a folha salarial e pela pouca utilização pelo técnico Mano Menezes, o lateral-esquerdo Enzo e o meio-campista Alex Santana provavelmente retornarão aos clubes donos dos seus direitos. No caso, CSA e Corinthians, respectivamente.
Os dois estão há menos de um ano no clube, mas a avaliação nos bastidores do Imortal não é satisfatória. A chegada do volante Alex Santana ocorreu na janela extra que a Fifa criou para o Mundial de Clubes. Em um primeiro momento, houve uma empolgação porque conquistou a titularidade, mas não teve êxito em manter a performance e também sofreu com problemas físicos. Até o momento, são apenas dez partidas e a metade delas atuou entre os 11 iniciais. No entanto, a sua última oportunidade como titular ocorreu em agosto, no empate com o Ceará.
Em seguida, o meio-campista deixou de ter condições de jogo devido a uma contusão muscular na perna direita e está em reta final de recuperação. A previsão é de que volte a ficar disponível em dezembro. Por este contexto, o mais provável é que o Tricolor gaúcho devolva Alex Santana ao Corinthians.
Defensor sem chances no Grêmio
O lateral-esquerdo Enzo é outra opção no elenco que está perto de sair do Grêmio em 2026. Afinal, a tendência é de que o clube não concretize a sua compra ao término do empréstimo. O CSA, que caiu para a Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro, emprestou o jogador ao Imortal até dezembro.
O atleta, de 23 anos, chegou como terceira opção na lateral esquerda. Ele até ficou como alternativa na reserva em seis ocasiões, porém nem sequer estreou pelo Grêmio.
No entanto, com a aplicação de punição a Marlon pelo STJD e sua ausência nas duas últimas partidas do Brasileirão, Lucas Esteves provavelmente será o substituto imediato. Portanto, Enzo deve novamente ser opção no banco contra Sport e Fluminense e há a chance de ganhar minutos.
Com a sua provável saída do Imortal, ele já recebeu algumas sondagens de clubes que integram divisões inferiores do Brasil.
A diretoria que assumirá o Grêmio, liderada por Odorico Roman, pretende diminuir entre 30% a 40% as despesas com o departamento de futebol. Portanto, jogadores com altas remunerações e que não rendem o que se espera podem ser os próximos a deixar o elenco. A expectativa é de que as tratativas evoluam após 8 de dezembro, quando ocorre a posse da nova direção, às 20h, na Arena.