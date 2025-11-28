Danilo tenta se recuperar de lesão leve para estar no último jogo do Botafogo no ano

Meio-campista contunde a coxa esquerda, é desfalque certo contra o Corinthians, e faz intenso trabalho para enfrentar o Fortaleza, no dia 7

Importante no esquema tático do técnico Davide Ancelotti, o volante Danilo tem uma lesão leve na coxa esquerda e é desfalque certo para o duelo com o Corinthians, no domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Nesse sentido, o meio-campista corre contra o tempo para estar à disposição no último jogo da temporada, dia 7 de dezembro, no Nilton Santos, contra o Fortaleza. A informação é do portal “ge”.

O jogador sentiu a região ainda no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, no último sábado (22). Desde então, iniciou o tratamento já no banco de reservas e priorizou seguir no CT, mesmo com a folga do restante do elenco. No momento, o volante tem feito três turnos de trabalho com foco na pronta recuperação.