Danilo tenta se recuperar de lesão leve para estar no último jogo do Botafogo no ano

Danilo tenta se recuperar de lesão leve para estar no último jogo do Botafogo no anoMeio-campista contunde a coxa esquerda, é desfalque certo contra o Corinthians, e faz intenso trabalho para enfrentar o Fortaleza, no dia 7
Importante no esquema tático do técnico Davide Ancelotti, o volante Danilo tem uma lesão leve na coxa esquerda e é desfalque certo para o duelo com o Corinthians, no domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Nesse sentido, o meio-campista corre contra o tempo para estar à disposição no último jogo da temporada, dia 7 de dezembro, no Nilton Santos, contra o Fortaleza. A informação é do portal “ge”.
O jogador sentiu a região ainda no primeiro tempo do jogo contra o Grêmio, no último sábado (22). Desde então, iniciou o tratamento já no banco de reservas e priorizou seguir no CT, mesmo com a folga do restante do elenco. No momento, o volante tem feito três turnos de trabalho com foco na pronta recuperação.
Além disso, o atleta estendeu o tratamento para a sua residência. Ele segue a orientação de repouso total e utilização de equipamentos que ajudam no processo de redução da dor e cicatrização da lesão muscular.
Internamente, o clube entende que a lesão foi leve, entretanto há uma preocupação com o histórico recente de problemas na região. Isso porque, em setembro, ele ficou de fora da equipe por causa de uma lesão muscular em um período de menos de cinco semanas.
Dessa forma, Danilo foi essencial nos últimos triunfos, sobre Sport e Grêmio, com três assistências. Ele, portanto, participou de três dos seis gols marcados e tem sido titular sob a batuta de Davide Ancelotti.