Cristiano Ronaldo se aventura no mundo das artes marciais e vira acionista em liga com campeão do UFC

“Estou muito feliz em compartilhar uma grande novidade: vou me tornar acionista da WOW FC! Compartilhamos valores nos quais acredito profundamente: disciplina, respeito, resiliência e a busca constante pela excelência”, escreveu o craque nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (27) a sua entrada no mundo do MMA. Embora não seja dentro do octógono, o astro português vai marcar presença nesse universo como investidor. O atacante do Al Nassr e da seleção de Portugal se tornou, portanto, acionista da WOW FC, liga espanhola de artes marciais mistas que tem como grande estrela o campeão do UFC Ilia Topuria, também sócio da organização.

Topuria celebrou a chegada de Ronaldo, destacando o peso que o nome do jogador terá na expansão da liga. A WOW FC já tem dois eventos confirmados: o WOW 24, nesta sexta (28), em Vitoria-Gasteiz, e o WOW 25, marcado para 13 de dezembro, em Madri.

“A entrada de Cristiano Ronaldo na WOW FC é um momento importante para o esporte. Ele representa os mais altos padrões de profissionalismo, trabalho árduo e excelência global. Juntos, levaremos o MMA a novos patamares e inspiraremos atletas e fãs em todo o mundo a acreditar que tudo é possível”, disse o campeão do UFC.

O movimento reforça a veia empreendedora de Cristiano Ronaldo, que há anos diversifica seus negócios fora dos gramados. Primeiro atleta bilionário do futebol, o português acumula mais de 20 empresas em diferentes setores, se consolidando como um dos maiores ícones globais dentro e fora do esporte.