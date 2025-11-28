Crespo espere que goleada “acelere as coisas” dentro do São Paulo

Treinador considerou que resultado desastroso foi uma tempestade perfeita para o clube e comentou sobre a situação financeira do Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo viveu uma das noites mais trágicas das últimas décadas nesta quinta-feira (27). No Maracanã, o Tricolor perdeu por 6 a 0 para o Fluminense, em uma partida em que tudo deu errado. Além do pior resultado no Brasileirão em 24 anos, o clube não tem mais chances de classificação para a Libertadores pelo Brasileirão. O treinador Hernán Crespo considerou que o time não merecia o resultado. O argentino comentou que sua equipe foi dominada pelo adversário desde a primeira chegada e não se encontrou dentro de campo. Entretanto, o técnico considera que o resultado veio para acelerar os processos que precisam ser executados para o ano que vem.

“Não merecíamos passar por isso, a torcida não merecia. Não podemos jogar assim, encontramos um time que teve um pênalti, fez um gol na primeira chegada e a gente não podia fazer nada. Eles jogaram bem e aconteceu o que aconteceu, foi a tempestade perfeita. Agora o que vai acontecer, um resultado como o de hoje pode acelerar as coisas, o planejamento para o ano que vem, temos muitas coisas a melhorar, já elencamos”, pontuou. Situação financeira Crespo recordou que, em sua chegada, a diretoria informou que não havia dinheiro para fazer novas contratações. O treinador revelou que a ideia era salvar o time de um possível rebaixamento, que estava próximo após a parada do Mundial de Clubes. Agora, o argentino espera que as condições estejam melhores para 2026. “A diretoria falou para mim desde que cheguei que não tinha dinheiro, que não iam contratar e que tínhamos que nos salvar. Estamos planejando o futuro, mas tenho que ver claro o que podemos fazer, as ideias eu tenho claras, estou confiando no que eles falaram, que até dezembro não teria dinheiro e que de repente em janeiro as coisas podem melhorar”, destacou. Continuidade no São Paulo Mesmo com a goleada sofrida, o treinador mantém o propósito de seguir no clube para 2026. Crespo acredita que pode fazer parte da solução necessária para o clube ter dias melhores. Além disso, o técnico lembrou que já vem falando há algum tempo sobre a necessidade de reconstrução dentro do Tricolor.