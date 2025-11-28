Crespo espera que goleada “acelere as coisas” dentro do São Paulo

Crespo espera que goleada “acelere as coisas” dentro do São PauloTreinador considerou que resultado desastroso foi uma tempestade perfeita para o clube e comentou sobre a situação financeira do Tricolor
O São Paulo viveu uma das noites mais trágicas das últimas décadas nesta quinta-feira (27). No Maracanã, a equipe paulista perdeu por 6 a 0 para o Fluminense, em uma partida em que tudo deu errado. Além do pior resultado no Brasileirão em 24 anos, o clube não tem mais chances de classificação para a Libertadores pelo Brasileirão.
O treinador Hernán Crespo considerou que o time não merecia o resultado. O argentino comentou que sua equipe foi dominada pelo adversário desde a primeira chegada e não se encontrou dentro de campo. Entretanto, o técnico considera que o resultado veio para acelerar os processos que precisam ser executados para o ano que vem.
“Não merecíamos passar por isso, a torcida não merecia. Não podemos jogar assim, encontramos um time que teve um pênalti, fez um gol na primeira chegada e a gente não podia fazer nada. Eles jogaram bem e aconteceu o que aconteceu, foi a tempestade perfeita. Agora o que vai acontecer, um resultado como o de hoje pode acelerar as coisas, o planejamento para o ano que vem, temos muitas coisas a melhorar, já elencamos”, pontuou.
Situação financeira
Crespo recordou que, em sua chegada, a diretoria informou que não havia dinheiro para fazer novas contratações. O treinador revelou que a ideia era salvar o time de um possível rebaixamento, que estava próximo após a parada do Mundial de Clubes. Agora, o argentino espera que as condições estejam melhores para 2026.
“A diretoria falou para mim desde que cheguei que não tinha dinheiro, que não iam contratar e que tínhamos que nos salvar. Estamos planejando o futuro, mas tenho que ver claro o que podemos fazer, as ideias eu tenho claras, estou confiando no que eles falaram, que até dezembro não teria dinheiro e que de repente em janeiro as coisas podem melhorar”, destacou.
Continuidade no São Paulo
Mesmo com a goleada sofrida, o treinador mantém o propósito de seguir no clube para 2026. Crespo acredita que pode fazer parte da solução necessária para o clube ter dias melhores. Além disso, o técnico lembrou que já vem falando há algum tempo sobre a necessidade de reconstrução dentro do Tricolor.
“A ideia é continuar e planejar o futuro, pois tenho que acreditar e confiar, pois quero o melhor para o São Paulo e acho que posso fazer parte e ser solução. Confiar que as coisas vão acontecer, então faz parte da minha vida, não tenho como explicar por que tenho tanto amor pelo São Paulo, mas é assim e tento ajudar. Quando a diretoria achar que eu não posso ajudar, vou sair ou vou ser demitido pela segunda vez do São Paulo”, comentou.
Como jogador, eu fui assim, tentei ganhar em todos os lados e como técnico fui assim também, fui um dos poucos que ganhou em três continentes diferentes, então posso ser parte da solução. Neste momento, a ideia é reconstruir. Estou falando há muitas coletivas sobre a necessidade de mudanças, pois seria fácil só falar depois de uma goleada dessa, mas a realidade do São Paulo atual é essa, precisa melhorar”, completou.