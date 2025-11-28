Corinthians renova contrato com três joias da base e aumenta multa rescisória

Goleiro Nicollas Siqueira, volante Vitor Dourado e o meia Lucas Molina firmaram novo compromisso com o Timão até dezembro de 2028

O Corinthians renovou o contrato de três jovens do sub-20 nesta sexta-feira (29). O goleiro Nicollas Siqueira, o volante Vitor Dourado e o meia Lucas Molina ampliaram os seus respectivos vínculos com o Timão.

Todos os três jogadores têm 18 anos e renovaram até dezembro de 2028. Agora, a multa rescisória é de R$ 30 milhões para o mercado nacional e 50 milhões de euros (R$ 310 milhões) para o exterior.

O goleiro Nicollas não atuou pelo sub-20 neste ano por conta de lesões. Ele tinha contrato até julho de 2026 e só jogou duas partidas no ano passado pelo sub-17.

Já Vitor Dourado também tinha vínculo até julho de 2026. O volante foi titular em boa parte da campanha do vice da Copinha e disputou 13 partidas este ano.