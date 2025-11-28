Corinthians pode inscrever na Copinha atletas pouco utilizados no profissional

Mesmo com elenco curto, transfer ban em vigor e estreia do Paulistão no mesmo período, Timão avalia descer alguns atletas para atuar no torneio / Crédito: Jogada 10

A Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre teve peso especial para o Corinthians, dono de 11 títulos e presença constante entre os favoritos. Assim, para a edição de 2026, a diretoria avalia reforçar o sub-20 com jogadores que hoje integram o elenco profissional. Entre os nomes monitorados estão Dieguinho, Jacaré, Thomas Lisboa, Bahia, André, Felipe Longo e até mesmo Gui Negão, atleta mais promissor do clube em 2025. Todos aparecem como possibilidades para disputar a Copinha entre 2 e 25 de janeiro.

A FPF exige que cada clube envie até o início de dezembro uma pré-lista com 40 inscritos. A comissão técnica trabalha com um grupo de aproximadamente 50 atletas das categorias sub-20 e sub-17 e reserva de cinco a seis vagas para possíveis descidas do profissional. A decisão, entretanto, não é simples. Isso porque o time principal estreia no Campeonato Paulista em 11 de janeiro, exatamente durante a disputa da Copinha. Com um elenco curto e sem poder contratar devido ao transfer ban imposto pela Fifa, o Corinthians corre o risco de iniciar 2026 sem reforços e com peças limitadas para compor o banco de reservas. Por isso, qualquer movimentação depende de conversas com o técnico Dorival Júnior e com o executivo Fabinho Soldado. Há também avaliações individuais. Gui Negão, Felipe Longo e Dieguinho têm sido utilizados com frequência no profissional, o que pode inviabilizar a ida à Copinha. Já Jacaré, Thomas Lisboa e Bahia receberam menos minutos em 2025, e parte da comissão defende que a competição poderia ser útil para dar ritmo e aumentar a competitividade desses jogadores no início da nova temporada.