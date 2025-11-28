Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians pode inscrever na Copinha atletas pouco utilizados no profissional

Mesmo com elenco curto, transfer ban em vigor e estreia do Paulistão no mesmo período, Timão avalia descer alguns atletas para atuar no torneio
A Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre teve peso especial para o Corinthians, dono de 11 títulos e presença constante entre os favoritos. Assim, para a edição de 2026, a diretoria avalia reforçar o sub-20 com jogadores que hoje integram o elenco profissional.

Entre os nomes monitorados estão Dieguinho, Jacaré, Thomas Lisboa, Bahia, André, Felipe Longo e até mesmo Gui Negão, atleta mais promissor do clube em 2025. Todos aparecem como possibilidades para disputar a Copinha entre 2 e 25 de janeiro.

A FPF exige que cada clube envie até o início de dezembro uma pré-lista com 40 inscritos. A comissão técnica trabalha com um grupo de aproximadamente 50 atletas das categorias sub-20 e sub-17 e reserva de cinco a seis vagas para possíveis descidas do profissional.

A decisão, entretanto, não é simples. Isso porque o time principal estreia no Campeonato Paulista em 11 de janeiro, exatamente durante a disputa da Copinha.

Com um elenco curto e sem poder contratar devido ao transfer ban imposto pela Fifa, o Corinthians corre o risco de iniciar 2026 sem reforços e com peças limitadas para compor o banco de reservas. Por isso, qualquer movimentação depende de conversas com o técnico Dorival Júnior e com o executivo Fabinho Soldado.

Há também avaliações individuais. Gui Negão, Felipe Longo e Dieguinho têm sido utilizados com frequência no profissional, o que pode inviabilizar a ida à Copinha. Já Jacaré, Thomas Lisboa e Bahia receberam menos minutos em 2025, e parte da comissão defende que a competição poderia ser útil para dar ritmo e aumentar a competitividade desses jogadores no início da nova temporada.

Planejamento do Corinthians depende da Copa do Brasil

O momento esportivo do clube também influencia diretamente na tomada de decisão. Com o foco integral na semifinal da Copa do Brasil, qualquer definição mais sensível ficará para depois do desfecho da campanha no torneio.

O Timão está no Grupo 8, ao lado de XV de Jaú, Trindade-GO e Luverdense-MT. Se avançar, deve permanecer na cidade sede durante todo o mata-mata, retornando a São Paulo apenas em caso de classificação para a grande final.

