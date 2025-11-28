Corinthians pode inscrever na Copinha atletas pouco utilizados no profissional

Corinthians pode inscrever na Copinha atletas pouco utilizados no profissionalMesmo com elenco curto, transfer ban em vigor e estreia do Paulistão no mesmo período, Timão avalia descer alguns atletas para atuar no torneio
A Copa São Paulo de Futebol Júnior sempre teve peso especial para o Corinthians, dono de 11 títulos e presença constante entre os favoritos. Assim, para a edição de 2026, a diretoria avalia reforçar o sub-20 com jogadores que hoje integram o elenco profissional.
Entre os nomes monitorados estão Dieguinho, Jacaré, Thomas Lisboa, Bahia, André, Felipe Longo e até mesmo Gui Negão, atleta mais promissor do clube em 2025. Todos aparecem como possibilidades para disputar a Copinha entre 2 e 25 de janeiro.
A FPF exige que cada clube envie até o início de dezembro uma pré-lista com 40 inscritos. A comissão técnica trabalha com um grupo de aproximadamente 50 atletas das categorias sub-20 e sub-17 e reserva de cinco a seis vagas para possíveis descidas do profissional.
A decisão, entretanto, não é simples. Isso porque o time principal estreia no Campeonato Paulista em 11 de janeiro, exatamente durante a disputa da Copinha.
Com um elenco curto e sem poder contratar devido ao transfer ban imposto pela Fifa, o Corinthians corre o risco de iniciar 2026 sem reforços e com peças limitadas para compor o banco de reservas. Por isso, qualquer movimentação depende de conversas com o técnico Dorival Júnior e com o executivo Fabinho Soldado.
Há também avaliações individuais. Gui Negão, Felipe Longo e Dieguinho têm sido utilizados com frequência no profissional, o que pode inviabilizar a ida à Copinha. Já Jacaré, Thomas Lisboa e Bahia receberam menos minutos em 2025, e parte da comissão defende que a competição poderia ser útil para dar ritmo e aumentar a competitividade desses jogadores no início da nova temporada.
Planejamento do Corinthians depende da Copa do Brasil
O momento esportivo do clube também influencia diretamente na tomada de decisão. Com o foco integral na semifinal da Copa do Brasil, qualquer definição mais sensível ficará para depois do desfecho da campanha no torneio.
O Timão está no Grupo 8, ao lado de XV de Jaú, Trindade-GO e Luverdense-MT. Se avançar, deve permanecer na cidade sede durante todo o mata-mata, retornando a São Paulo apenas em caso de classificação para a grande final.