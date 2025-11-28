Corinthians avança na recuperação de peças importantes antes de enfrentar o Botafogo

Hugo Souza e Maycon participam de atividades em campo, enquanto Memphis Depay segue em tratamento e é desfalque confirmado

O goleiro voltou a treinar após sofrer uma pancada na coxa esquerda, enquanto o volante segue em transição física depois de tratar uma tendinopatia no joelho direito. Ambos iniciaram a reta final da preparação junto ao elenco. Contudo, só no treino de sábado (29/11) a comissão técnica decidirá se terão condições de jogo.

O Corinthians encerrou a semana com novidades no departamento médico. Nesta sexta-feira (28/11), Hugo Souza e Maycon deram mais um passo no processo de recuperação e participaram de trabalhos em campo no CT Dr. Joaquim Grava. Contudo, ainda não há certeza de que serão relacionados para o duelo contra o Botafogo, domingo (30/11), às 16h, na Neo Química Arena.

A situação de Matheus Bidu também segue indefinida. O lateral-esquerdo, que ficou fora da partida contra o Cruzeiro por causa de dores no joelho direito, novamente participou apenas de parte das atividades e permanece como dúvida.

Quem está fora sem chance de aparecer no fim de semana é Memphis Depay. O atacante holandês trata um edema ósseo decorrente de uma entorse no joelho esquerdo e, segundo o clube, “ainda não tem previsão confirmada de retorno”. Ele já havia desfalcado o time no último compromisso e seguirá sob cuidados do departamento médico.

Como foi o treino do Corinthians

Antes de ir ao gramado, os jogadores passaram por ativação na academia. Depois, Dorival Júnior dividiu o grupo para trabalhos específicos. Meias e atacantes focaram em jogadas ofensivas, com ênfase em passes, cruzamentos e finalizações, enquanto os defensores ajustaram posicionamento e coordenação coletiva. A sessão terminou com um treino tático.

O provável Corinthians para enfrentar o Botafogo tem: Felipe Longo (Hugo Souza); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, André Carrillo (Maycon), Breno Bidon, Rodrigo Garro; Gui Negão e Yuri Alberto.