Conmebol divulga locais para as finais da Libertadores e Sul-Americana de 2026

Conmebol divulga locais para as finais da Libertadores e Sul-Americana de 2026Estádio Centenário, em Montevidéu, e Metropolitano, de Barranquilla, vão receber as decisões dos torneios continentais
A Conmebol confirmou nesta sexta-feira (28) as sedes das finais da Libertadores e da Sul-Americana de 2026. A entidade escolheu o Estádio Centenário, em Montevidéu, para receber a decisão da Libertadores. Além disso, determinou que a final da Sul-Americana será no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.
O Centenário retoma o protagonismo e volta a sediar a final da Libertadores, assim como fez em 2021. A confederação levou em conta a infraestrutura do estádio e a boa oferta de acomodações na cidade.
A escolha pelo Metropolitano de Barranquilla para a final da Sul-Americana considerou a capacidade da cidade de receber um grande fluxo de torcedores e atender às exigências logísticas da competição.
