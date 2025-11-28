Conmebol divulga locais para as finais da Libertadores e Sul-Americana de 2026

A Conmebol confirmou nesta sexta-feira (28) as sedes das finais da Libertadores e da Sul-Americana de 2026. A entidade escolheu o Estádio Centenário, em Montevidéu, para receber a decisão da Libertadores. Além disso, determinou que a final da Sul-Americana será no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.

O Centenário retoma o protagonismo e volta a sediar a final da Libertadores, assim como fez em 2021. A confederação levou em conta a infraestrutura do estádio e a boa oferta de acomodações na cidade.