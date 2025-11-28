Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para partida contra o Sport

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para partida contra o SportAtacante, que se recupera de lesão no menisco do joelho esquerdo, treinou com proteção e pediu para jogar partida crucial na luta contra a queda
O Santos confirmou que Neymar está entre os relacionados para enfrentar o Sport nesta sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro, em confronto direto pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro.
O atacante foi submetido a nova avaliação pelo departamento médico e recebeu liberação para atuar. A decisão surpreende porque tanto os médicos do Santos quanto profissionais do estafe pessoal do jogador haviam recomendado que ele não voltasse a campo em 2025. O Peixe gostaria que o atleta priorizasse a recuperação da lesão no menisco do joelho esquerdo.
Neymar, porém, optou por jogar mesmo contrariando a orientação. Ele participou dos treinos de quarta e quinta-feira utilizando uma proteção no local lesionado. Assim, manifestou o desejo de estar em campo nesta reta final do Brasileirão.
Se por um lado o Peixe ganha seu principal nome, por outro uma saída surpreendeu. Afinal, Thaciano, que foi titular contra o Internacional, na última rodada, está fora da lista. Contudo, o Santos não informou o motivo da ausência.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook