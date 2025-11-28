Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para partida contra o Sport

Atacante, que se recupera de lesão no menisco do joelho esquerdo, treinou com proteção e pediu para jogar partida crucial na luta contra a queda / Crédito: Jogada 10

O Santos confirmou que Neymar está entre os relacionados para enfrentar o Sport nesta sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro, em confronto direto pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante foi submetido a nova avaliação pelo departamento médico e recebeu liberação para atuar. A decisão surpreende porque tanto os médicos do Santos quanto profissionais do estafe pessoal do jogador haviam recomendado que ele não voltasse a campo em 2025. O Peixe gostaria que o atleta priorizasse a recuperação da lesão no menisco do joelho esquerdo.