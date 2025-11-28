Casares divide culpa por momento do São Paulo e quer Crespo em 2026

Casares afirmou que o revés obrigou o clube a adiantar uma reformulação que estava sendo estruturada para o fim da temporada. Além disso, comentou do movimento da oposição, que busca juntar assinaturas para o seu impeachment.

O impacto da derrota por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, ainda repercute no São Paulo. Um dia depois do resultado que abalou o ambiente interno, o presidente Julio Casares concedeu entrevista coletiva e reconheceu que a diretoria tem parcela significativa de responsabilidade pelo momento do clube. A goleada marcou a 36ª rodada do Brasileirão e falou s obre a saída do diretor de futebol, Carlos Belmonte, e de seus auxiliares, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi.

“Eu me sinto parte integrante deste momento. A responsabilidade é coletiva. Do presidente, da diretoria, da comissão técnica e dos atletas. Em segundo lugar, eu tenho mandato. Acho normal a oposição fazer isso. Hoje recebi apoio da coalizão. E tenho, sim, caminhos, porque tudo indica que faremos um belo balanço financeiro. O que nos dá envergadura para ter um 2026 como já foi no passado, com competitividade”, declarou.

Casares aposta em Rui Costa e Muricy no São Paulo

Com as demissões, o comando do departamento de futebol passa a ser conduzido pelo executivo Rui Costa e pelo coordenador Muricy Ramalho. Casares também destacou o papel do superintendente Marcio Carlomagno, a quem classifica como “CEO”, figura que, segundo ele, terá influência direta na reorganização administrativa do setor.

O dirigente explicou que o planejamento inicial foi encurtado por causa do episódio no Maracanã, mas manteve o discurso de que as mudanças já estavam em curso.

“Estou aqui hoje, muito triste. Momento desastroso ontem. As mudanças foram necessárias. Nós estávamos prevendo mudanças após o fim do Brasileirão e tivemos que antecipar o processo. A vinda do CEO, o Marcio… Ele está aqui exatamente para apoiar o processo de profissionalização cujo o futebol terá o comando do Rui Costa e do Muricy. Assim como ele fez em outros departamentos, ele está aqui para apoiar e acelerar o planejamento para 2026”, afirmou.