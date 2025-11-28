Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlos Belmonte e outros dois diretores deixam seus cargos no São Paulo

Demissão ocorre um dia depois do 6 a 0 para o Fluminense. Diretor já vivia racha político com Júlio Casares, presidente do clube
Um dia depois da derrota mais humilhante do São Paulo na temporada, a pressão nos bastidores do Morumbi produziu seus primeiros desdobramentos. Nesta sexta-feira (28/11), Carlos Belmonte comunicou que está deixando o cargo de diretor de futebol do clube. A saída ocorre menos de 24 horas após o time ser atropelado pelo Fluminense por 6 a 0, pelo Brasileirão.

Pouco depois do início da mobilização política, o São Paulo divulgou uma nota oficial confirmando mudanças estruturais no departamento de futebol. Além dele, Chapecó e Nelsinho também caíram.

“O São Paulo Futebol Clube informa que Carlos Belmonte Sobrinho, Nelson Marques Ferreira e Fernando Bracalle Ambrogi deixam de ter suas atribuições no departamento de futebol. O executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho seguem no comando do futebol e planejamento para 2026”, diz o comunicado.

A crise, no entanto, não se restringe ao departamento de futebol. Afinal, também nesta sexta, um grupo de conselheiros de oposição iniciou a coleta de assinaturas para apresentar ao Conselho Deliberativo um pedido de impeachment do presidente Julio Casares.

Carlos Belmonte e Júlio Casares já viviam um racha político nas últimas semanas. O diretor discordava de algumas ações do presidente do São Paulo e criticava outras atitudes. Os dois, que costumavam trabalhar no mesmo ambiente, estavam evitando frequentar os mesmos lugares e até mesmos não comparecerem juntos nas partidas do Tricolor.

Assim, com Belmonte fora, o clube inicia mais um rearranjo interno em meio à turbulência provocada pelo desempenho recente. Além disso, vê aumentar a pressão política que ganha força na reta final da temporada.

São Paulo

