Canobbio encerra jejum e se torna vice-artilheiro do Fluminense

Canobbio encerra jejum e se torna vice-artilheiro do FluminenseUruguaio e Serna também batem marca de Jhon Arias em 2025 na goleada histórica sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Depois de 13 partidas sem balançar as redes pelo Fluminense, o atacante Canobbio marcou dois gols na impiedosa goleada sobre o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio ultrpassou Kevin Serna e tornou-se o vice-artilheiro com 13 gols na temporada, atrás somente de Germán Cano, com 20 marcados.
Canobbio marcou dois gols, mas o uruguaio foi participativo no ataque, segundo dados da SofaScore. Além disso, ele finalizou cinco vezes, acertou três chutes no gol e colocou uma bola na trave. A intensidade, aliás, também se refletiu nas 58 ações com a bola, com apenas 1 domínio equivocado e 1 drible certo em 3 tentativas.
Na construção, Canobbio fez 37 passes certos em 41 tentados (90%), com 81% de acerto no campo ofensivo e 100% no campo defensivo. Em lançamentos longos, acertou 1 de 2, além de completar 1 cruzamento.
Canobbio e Serna batem marca de Arias
Ainda na histórica goleada, Serna e Canobbio superaram o número de participações em gols de Arias, hoje no Wolves, em 2025. Agora, o camisa 90 soma 20 participações em gols, oito assistências e 12 gols. Canobbio, por sua vez, chegou a 18, com 13 gols e cinco assistências. Arias tem 17.
Arias, aliás, deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025, com quatro gols e 13 assistências, somando 17 participações. Desde a saída, dupla passou a ter mais espaço na equipe titular.
