Canobbio encerra jejum e se torna vice-artilheiro do Fluminense

Uruguaio e Serna também batem marca de Jhon Arias em 2025 na goleada histórica sobre o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro

Depois de 13 partidas sem balançar as redes pelo Fluminense, o atacante Canobbio marcou dois gols na impiedosa goleada sobre o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio ultrpassou Kevin Serna e tornou-se o vice-artilheiro com 13 gols na temporada, atrás somente de Germán Cano, com 20 marcados.

Canobbio marcou dois gols, mas o uruguaio foi participativo no ataque, segundo dados da SofaScore. Além disso, ele finalizou cinco vezes, acertou três chutes no gol e colocou uma bola na trave. A intensidade, aliás, também se refletiu nas 58 ações com a bola, com apenas 1 domínio equivocado e 1 drible certo em 3 tentativas.