Campo de treino do Flamengo é “envelopado” para evitar espionagem

Campo de treino do Flamengo é “envelopado” para evitar espionagemEm 2019, comissão técnica de Jorge Jesus pediu para impedir visibilidade das atividades para final da Libertadores contra o River
O Flamengo realizou o último treino antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. E o clube viu a mesma estratégia de Jorge Jesus de 2019 para evitar qualquer vazamento de informações sobre as atividades. Com isso, o elenco treinou com uma lona em volta para “envelopar” o campo. A informação inicial foi do “ge” e confirmada pelo Jogada10.
Os joagdores rubro-negros treinaram sob lonas pretas para cerca todo o campo do centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol. A estrutura, afinal, visa evitar que os treinos sejam observados por pessoas sem autorização.
Não foi a primeira vez que o Flamengo passou por essa situação em uma final de Libertadores. Em 2019, antes da decisão contra o River Plate, a camisa técnica de Jorge Jesus pediu para que houvesse uma redução de visão para não atrapalhar o trabalho antes da grande final. A federação, assim, gostou da estratégia, decidiu replicá-la e continua a mantê-la.
No fim da tarde desta sexta-feira (28), os jogadores do Flamengo irão ao estádio Monumental de Lima para realizar o reconhecimento do gramado do palco da decisão. O clube rubro-negro busca conquistar o tetracampeonato da Libertadores.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw