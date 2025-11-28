Campo de treino do Flamengo é “envelopado” para evitar espionagem

Em 2019, comissão técnica de Jorge Jesus pediu para impedir visibilidade das atividades para final da Libertadores contra o River / Crédito: Jogada 10

O Flamengo realizou o último treino antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. E o clube viu a mesma estratégia de Jorge Jesus de 2019 para evitar qualquer vazamento de informações sobre as atividades. Com isso, o elenco treinou com uma lona em volta para “envelopar” o campo. A informação inicial foi do “ge” e confirmada pelo Jogada10. Os joagdores rubro-negros treinaram sob lonas pretas para cerca todo o campo do centro de treinamento da Federação Peruana de Futebol. A estrutura, afinal, visa evitar que os treinos sejam observados por pessoas sem autorização.