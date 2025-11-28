Brasil x Noruega, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Nesta sexta-feira (28), às 15h (de Brasília), a Seleção Brasileira feminina fará um jogo amistoso contra a Noruega, no Estádio Municipal de La Linea, na Espanha. O Brasil está em sétimo lugar no ranking feminino da Fifa, enquanto as norueguesas são a 12ª colocada da lista. Este será o penúltimo compromisso da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias em 2025. Depois das norueguesas, a Amarelinha fecha com Portugal.

A Voz do Esporte não marca touca e acompanha a partida, ao vivo, a partir de 14h30. Fillipo Souza narra, com o suporte de Thiago Hugolini nos comentários e David Silva na reportagem.