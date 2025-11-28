Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Betis renova contrato de Manuel Pellegrini até 2027

Técnico chileno amplia vínculo e segue no comando após anos de títulos e marcas históricas no clube
O Betis anunciou, nesta sexta-feira (28), a renovação de contrato de Manuel Pellegrini por mais um ano. O técnico chileno prolongou o vínculo até 30 de junho de 2027.

De acordo com o jornal ‘Marca’, as conversas para ampliar o vínculo começaram ainda na temporada passada, esfriaram durante o meio do ano, mas voltaram a avançar na pausa para a última Data Fifa, em novembro. Assim, aos 72 anos, Pellegrini estende sua passagem pelo clube e segue no comando da equipe.

