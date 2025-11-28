Betis renova contrato de Manuel Pellegrini até 2027

Técnico chileno amplia vínculo e segue no comando após anos de títulos e marcas históricas no clube

O Betis anunciou, nesta sexta-feira (28), a renovação de contrato de Manuel Pellegrini por mais um ano. O técnico chileno prolongou o vínculo até 30 de junho de 2027.

LEIA MAIS: Goleiro revela que jogou de graça em seu primeiro ano de Barcelona após desistir de aposentadoria