Bayern de Munique x St. Pauli: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Alemão 2025/26
As emoções do Campeonato Alemão 2025/26 estão de volta. Neste sábado (29), o Bayern de Munique recebe o St. Pauli às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em partida válida pela 12ª rodada da Bundesliga. O time bávaro tenta aproveitar o bom retrospecto na liga nacional para se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Arsenal na fase de liga da Champions.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

LEIA MAIS: Goleiro revela que jogou de graça em seu primeiro ano de Barcelona após desistir de aposentadoria

Como chega o Bayern de Munique

Líder isolado do Campeonato Alemão, o Bayern sofreu uma dura derrota por 3 a 1 para o Arsenal no confronto direto pela liderança da fase de liga da Champions e tenta virar a chave para reencontrar os caminhos da vitória.

O time é o primeiro colocado da Bundesliga com 31 pontos, seis a mais que o vice-líder RB Leipzig, e vem de uma goleada por 6 a 2 para o Freiburg na rodada passada.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Vincent Kompany repita a escalação que enfrentou o Arsenal no Emirates Stadium, em Londres. Ao mesmo tempo, Alphonso Davies e Jamal Musiala seguem lesionados e desfalcam o time.

Como chega o St. Pauli

Por outro lado, o St. Pauli luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. O time está na 16ª posição, com sete pontos, e vem de uma derrota em casa por 1 a 0 para o Union Berlin.

Além disso, o técnico Alexander Blessin não poderá contar com o zagueiro David Nemeth e o volante Marwin Schmitz, ambos lesionados.

BAYERN DE MUNIQUE X ST. PAULI

12ª rodada do Campeonato Alemão
Data e horário: sábado, 28/11/2025, às 11h30 (de Brasília).
Local: Allianz Arena, em Munique.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Boey, Upamecano, Min-Jae e Bischof; Kimmich e Goretzka; Lennart Karl, Olise e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
ST. PAULI: Vasilj; Wahl, Smith e Mets; Pyrka, Fujita, Sands, Irvine e Oppie; Hountondji e Lage. Técnico: Alexander Blessin.
Árbitro: Felix Zwayer.

