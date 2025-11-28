Barcelona x Alavés: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar no Campeonato Espanhol. Neste sábado (29), Barcelona e Alavés se enfrentam às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada de LaLiga. A bola rola no Camp Nou e os donos da casa tentam se recuperar da derrota para o Chelsea na fase de liga da Champions. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Goleiro revela que jogou de graça em seu primeiro ano de Barcelona após desistir de aposentadoria Como chega o Barcelona De volta ao Camp Nou, o Barça tenta esquecer a derrota para o Chelsea na fase de liga da Champions e vai em busca da quarta vitória seguida no Campeonato Espanhol. O time catalão é o vice-líder com 31 pontos e pode assumir a liderança provisória em caso de vitória sobre o Alavés. O líder Real Madrid tem 32 pontos e entra em campo no domingo, quando visita o Girona, às 17h (de Brasília). Para o duelo deste sábado, o técnico Hansi Flick terá a volta do meia Pedri, mas Fermín López, lesionado, será a baixa de última hora. A expectativa é que Dani Olmo ganhe uma oportunidade no time titular. Além disso, Ter Stegen e Gavi seguem no departamento médico.

Como chega o Alavés Por outro lado, o Alavés atravessa um momento delicado e terá um desafio complicado pela frente. O time vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Espanhol e está na 14ª posição, com 15 pontos. A boa notícia para os torcedores do Alavés é que Eduardo Coudet, ex-treinador de Internacional e Atlético-MG, não terá baixas de última hora para o duelo no Camp Nou.