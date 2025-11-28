Bandeira de Mello ao Jogada10: “Verei o jogo da arquibancada”

Ex-presidente do Flamengo, bate-papo com o J10 nas ruas de Lima, demonstra simplicidade, mas crê no tetracampeonato da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Finalista da Libertadores pela quarta vez em sete anos, o Flamengo pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão do principal torneio da América do Sul. Muito desse sucesso recente, aliás, se deve muito pelo trabalho realizado pelo ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello na fase imediantamente anterior às principais conquistas, quando seu grupo organizou financeiramente o clube. E o ex-mandatário falou com exclusividade ao Jogada10 nas ruas de Lima. Durante a festa da torcida rubro-negra (mais uma) na Calle de Las Pizzas, em Miraflores, na última quinta-feira (27/11), Bandeira estava acompanhado da família quando tirava fotos com torcedores, emocionados por encontrá-lo. Em meio aos pedidos por fotografias, ao J10, o ex-presidente revelou que assistirá ao jogo da arquibancada! Perguntado se iria acompanhar ao duelo contra o Palmeiras em alguma área especial do estádio, como tribuna de honra ou camarote, Bandeira de Mello foi simples.

"Da arquibancada, ué! Tem que se ver o jogo da arquibancada. No Rio ou em qualquer lugar", afirmou rapidamente o ex-presidente. E o palpite, Bandeira de Mello?

Bandeira ficou no comando do Flamengo de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2018. Portanto, pavimentou o caminho de sucesso do Flamengo nesta última década. Além disso, desde que saiu — já com as contas mais balanceadas e menos nocivas aos cofres do clube — o Rubro-Negro conquistou duas vezes cada uma das principais competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ademais, também venceu cinco Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e três Supercopas do Brasil. Dessa forma, ao J10, deu seu palpite para a final contra o Palmeiras. “Um a zerinho está bom. Assim, eu só quero levar a taça para casa”, palpitou.