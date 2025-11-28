Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bandeira de Mello ao Jogada10: “Verei o jogo da arquibancada”

Bandeira de Mello ao Jogada10: “Verei o jogo da arquibancada”

Ex-presidente do Flamengo, bate-papo com o J10 nas ruas de Lima, demonstra simplicidade, mas crê no tetracampeonato da Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Finalista da Libertadores pela quarta vez em sete anos, o Flamengo pode se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão do principal torneio da América do Sul. Muito desse sucesso recente, aliás, se deve muito pelo trabalho realizado pelo ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello na fase imediantamente anterior às principais conquistas, quando seu grupo organizou financeiramente o clube. E o ex-mandatário falou com exclusividade ao Jogada10 nas ruas de Lima.

Durante a festa da torcida rubro-negra (mais uma) na Calle de Las Pizzas, em Miraflores, na última quinta-feira (27/11), Bandeira estava acompanhado da família quando tirava fotos com torcedores, emocionados por encontrá-lo. Em meio aos pedidos por fotografias, ao J10, o ex-presidente revelou que assistirá ao jogo da arquibancada! Perguntado se iria acompanhar ao duelo contra o Palmeiras em alguma área especial do estádio, como tribuna de honra ou camarote, Bandeira de Mello foi simples.

LEIA MAIS: Bruno Henrique e Léo Pereira exaltam a presença da torcida do Flamengo em Lima

“Da arquibancada, ué! Tem que se ver o jogo da arquibancada. No Rio ou em qualquer lugar”, afirmou rapidamente o ex-presidente.

E o palpite, Bandeira de Mello?

Bandeira ficou no comando do Flamengo de 1º de janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2018. Portanto, pavimentou o caminho de sucesso do Flamengo nesta última década. Além disso, desde que saiu — já com as contas mais balanceadas e menos nocivas aos cofres do clube — o Rubro-Negro conquistou duas vezes cada uma das principais competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Ademais, também venceu cinco Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e três Supercopas do Brasil. Dessa forma, ao J10, deu seu palpite para a final contra o Palmeiras.

“Um a zerinho está bom. Assim, eu só quero levar a taça para casa”, palpitou.

Demonstrando humildade, o ex-presidente rechaçou que o bom momento seja exclusivamente por conta de seu trabalho.

“Isso aí. A gente fez o melhor que a gente pode, mas isso é passado.  O importante é ganhar essa final”, finalizou, em breve papo com o Jogada10.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar