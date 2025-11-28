Atlético: Sampaoli tem desfalque no ataque e dúvida na defesa contra o Fortaleza

Galo enfrenta o Laion neste domingo (30), no Castelão, em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Atlético aposta suas últimas fichas nas últimas três rodadas do Brasileirão para tentar buscar uma vaga na próxima Libertadores. Neste domingo (30), o Galo encara o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em jogo atrasado da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este confronto, o técnico Jorge Sampaoli tem um desfalque importante no ataque. Afinal, Rony terá que cumprir suspensão automática após levar cartão vermelho nos últimos minutos do empate em 1 a 1 com o Flamengo, na última terça-feira, na Arena MRV. Gustavo Scarpa, que perdeu espaço com o treinador argentino, pode ganhar uma vaga entre os titulares.

LEIA MAIS: Representante de Hulk aguarda Atlético e não garante permanência do atacante Se não poderá contar com Rony, Sampaoli terá o retorno de Igor Gomes, que não enfrentou o Flamengo por ter cumprido suspensão. No entanto, na defesa, uma dúvida: Vitor Hugo deixou o jogo contra o Rubro-Negro por conta de uma entorse no tornozelo direito e não tem presença garantida entre os titulares do Galo. Caso não tenha condições de jogo, Ruan Tressoldi entra em seu lugar. Quatro jogadores estão fora da partida contra o Laion: Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick, todos no departamento médico em recuperação de lesão. Assim, o Atlético deve ir campo com a seguinte formação: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan Tressoldi) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Guilherme Arana; Hulk e Dudu.