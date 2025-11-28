Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Andrés Gómez desencanta e celebra primeiro gol pelo Vasco

Andrés Gómez desencanta e celebra primeiro gol pelo Vasco

Colombiano fez o primeiro gol da partida contra o Internacional, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Andrés Gómez, enfim, desencantou pelo Vasco. Um dos reforços da última janela de transferências, o atacante colombiano marcou pela primeira vez com a camisa cruz-maltina nesta sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão. O jogador, portanto, celebrou o gol e demonstrou alívio.

LEIA MAIS: Jogo entre Vasco e Inter é interrompido por temporal em São Januário

“Muito feliz pelo meu primeiro gol. Já estava ansioso para marcar”, disse o atacante colombiano, que lamentou o gol sofrido pelo Vasco nos acréscimos do primeiro tempo.

“Tomamos um gol, mas acho que a arbitragem errou no lance do gol. Agora temos que começar o segundo tempo da mesma forma em que começamos o primeiro para sairmos com a vitória”, completou.

Com início avassalador, o Vasco fez 2 a 0 em menos de dez minutos. Logo aos três, Andrés Gómez abriu o placar. No lance, o atacante roubou a bola de Aguirre, invadiu a área e bateu no canto. Assim, fez o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Pouco depois, aos oito, o Cruz-Maltino ampliou com Rayan após jogada de Paulo Henrique pelo lado direito.

O Vasco contratou Andrés Gómez por empréstimo junto ao Rennes, da França, em agosto deste ano. O atacante colombiano, de 22 anos, assinou contrato até junho de 2026. O acordo, aliás, prevê uma obrigação de compra em cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos. Ao todo, o jogador soma 16 jogos, um gol e quatro assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar