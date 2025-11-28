Andrés Gómez desencanta e celebra primeiro gol pelo Vasco

Colombiano fez o primeiro gol da partida contra o Internacional, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão

Andrés Gómez, enfim, desencantou pelo Vasco. Um dos reforços da última janela de transferências, o atacante colombiano marcou pela primeira vez com a camisa cruz-maltina nesta sexta-feira (28), contra o Internacional, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão. O jogador, portanto, celebrou o gol e demonstrou alívio.

“Muito feliz pelo meu primeiro gol. Já estava ansioso para marcar”, disse o atacante colombiano, que lamentou o gol sofrido pelo Vasco nos acréscimos do primeiro tempo.

“Tomamos um gol, mas acho que a arbitragem errou no lance do gol. Agora temos que começar o segundo tempo da mesma forma em que começamos o primeiro para sairmos com a vitória”, completou.

Com início avassalador, o Vasco fez 2 a 0 em menos de dez minutos. Logo aos três, Andrés Gómez abriu o placar. No lance, o atacante roubou a bola de Aguirre, invadiu a área e bateu no canto. Assim, fez o seu primeiro gol com a camisa vascaína. Pouco depois, aos oito, o Cruz-Maltino ampliou com Rayan após jogada de Paulo Henrique pelo lado direito.

O Vasco contratou Andrés Gómez por empréstimo junto ao Rennes, da França, em agosto deste ano. O atacante colombiano, de 22 anos, assinou contrato até junho de 2026. O acordo, aliás, prevê uma obrigação de compra em cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos. Ao todo, o jogador soma 16 jogos, um gol e quatro assistências.