Alemanha e Espanha empatam no primeiro duelo da final da Liga das Nações Feminina

Alemanha e Espanha empatam no primeiro duelo da final da Liga das Nações FemininaDecisão segue totalmente aberta para o duelo de volta, na próxima terça-feira, 2 de dezembro, no Estádio Metropolitano, em Madri
Em uma noite gelada em Kaiserslautern, Alemanha e Espanha ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final da Liga das Nações Feminina. O resultado deixa a decisão totalmente aberta para a partida de volta, marcada para a próxima terça-feira, 2 de dezembro, no Estádio Metropolitano, em Madri, onde será definido o título.
Alemanha x Espanha
A Alemanha dominou o primeiro tempo, pressionou alto e criou as melhores chances, exigindo várias defesas difíceis de Cata Coll. Bühl, Brand e Anyomi foram as principais responsáveis por levar perigo, e a equipe da casa chegou a acertar a defesa espanhola em sequência, mas sem conseguir transformar o volume em gol.
Na volta do intervalo, o ritmo mudou. A Espanha passou a controlar mais a bola, acertou o travessão com Esther e quase marcou com Alexia. Mesmo assim, a Alemanha seguiu forte nos contra-ataques e voltou a assustar, parando novamente em duas bolas na trave.
