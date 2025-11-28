Alemanha e Espanha empatam no primeiro duelo da final da Liga das Nações Feminina

Decisão segue totalmente aberta para o duelo de volta, na próxima terça-feira, 2 de dezembro, no Estádio Metropolitano, em Madri / Crédito: Jogada 10

Em uma noite gelada em Kaiserslautern, Alemanha e Espanha ficaram no 0 a 0 no jogo de ida da final da Liga das Nações Feminina. O resultado deixa a decisão totalmente aberta para a partida de volta, marcada para a próxima terça-feira, 2 de dezembro, no Estádio Metropolitano, em Madri, onde será definido o título. LEIA MAIS: Betis renova contrato de Manuel Pellegrini até 2027