Abel vê final definida “nos detalhes” e indica surpresa em escalação do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, ao lado do goleiro Weverton, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (28), um dia antes da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, às 18h (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru. O treinador destacou que o jogo será definida pelos detalhes e pode supreender em escalação para o duelo decisivo. “As duas equipes já se conhecem o suficiente. Respeito as opiniões, vocês tem que fazer programas e comentar o que seja. O que é o grosso, nós nos conhecemos. A final será definida por detalhes, onde cada peça pode jogar. Sabemos que o treinador do Palmeiras gosta de ter jogadores que façam várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa”, destacou.

De acordo com a “ESPN”, a provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan; Flaco López e Vitor Roque. Abel Ferreira também foi questionado sobre o momento instável do Palmeiras na temporada. Ele, no entanto, enxerga que Campeonato Brasileiro são totalmente diferentes. Na última partida entre os times, o Palmeiras perdeu para o Flamengo. “Sinceramente, não me levem a mal por dizer isso. Uma coisa é o Campeonato Brasileiro, gramado brasileiro, CBF, são competições completamente diferentes, organizadas por entidades completamente diferentes. Apesar de nos conhecermos, é um jogo e competição completamente diferentes. Ficamos em primeiro na classificação geral, não há dúvidas do mérito que tivemos para chegar até aqui. Uma derrota, um empate, dez vitórias, 30 gols marcados… é dessa competição que estamos falando. Foi um jogo pelo Brasileiro, em um contexto diferente. As equipes se conhecem na essência, no geral. Acredito que os detalhes vão fazer a diferença amanhã.” Comprometimento O treinador também destacou o comprometimento do elenco para o duelo decisivo. Afinal, o Palmeiras pode conquistar o tetracampeonato da Libertadores.

“Amanhã, do primeiro ao último segundo, vamos dar o melhor de nós com foco e clareza para conseguir dar mais um título não só aos torcedores, mas, se me permite, a nós mesmos por tudo o que foi este ano. Queremos, merecemos e podemos”, disse Abel. Mais de Abel Ferreira: Carinho da torcida: “Eu sinto desde o primeiro dia que cheguei no Palmeiras. É quase como um namoro, um casamento, que você constrói ao longo do tempo. E quanto mais tempo passa, assim como o vinho, é melhor. Nos conhecemos mais, conhecemos defeitos e virtudes. A verdade é que nesses 5 anos, falamos de 15 finais e 10 títulos”. Descanso: “Tenha a certeza que hoje vou dormir descansado porque tenho a consciência tranquila de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para preparar meus jogadores. Eu trabalho para servir os outros, para dar o melhor de mim para ajudar os outros. É a minha missão principal como treinador”.