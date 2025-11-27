Voz do Esporte: 58 horas de cobertura ininterrupta da final da Libertadores!

A partir das 12h desta quinta-feira (horário de Brasília), 27/11, você terá a chance de viver cada segundo da final da Libertadores 2025, com a super cobertura da parceira do Jogada10, a Voz do Esporte: Flamengo x Palmeiras. Afinal, a webrádio, vencedora do Prêmio Aceesp 2025 (Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo) como a melhor mídia esportiva digital*, preparou uma cobertura inesquecível. Feita para quem ama futebol de verdade. Com isso, serão 25 profissionais dedicados exclusivamente à final, com repórteres espalhados por todo o Brasil e equipe no Peru. Assim, garante que você não perca nenhum detalhe.

Do aquecimento até a consagração, serão 58 horas de transmissão ininterrupta. Tudo começa às 12h desta quinta-feira. E segue sem pausas até a festa do campeão na noite de sábado. Nossa equipe vai registrar tudo. Desde os treinos, os bastidores e, claro, o grande jogo, que terá narração de César Tavares, bicampeão de melhor narrador esportivo pelo Aceesp (2022 e 2023). Além disso, nos comentários, teremos a precisão de João Miguel Lotufo, enquanto as reportagens de Rogério Souza trazem emoção e sobra.