Voz do Esporte: 58 horas de cobertura ininterrupta da final da Libertadores!A final Flamengo x Palmeiras terá uma supercobertura histórica: começa a partir das 12h desta quinta-feira e vai até a festa do campeão!
A partir das 12h desta quinta-feira (horário de Brasília), 27/11, você terá a chance de viver cada segundo da final da Libertadores 2025, com a super cobertura da parceira do Jogada10, a Voz do Esporte: Flamengo x Palmeiras. Afinal, a webrádio, vencedora do Prêmio Aceesp 2025 (Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo) como a melhor mídia esportiva digital*, preparou uma cobertura inesquecível. Feita para quem ama futebol de verdade. Com isso, serão 25 profissionais dedicados exclusivamente à final, com repórteres espalhados por todo o Brasil e equipe no Peru. Assim, garante que você não perca nenhum detalhe.
Do aquecimento até a consagração, serão 58 horas de transmissão ininterrupta. Tudo começa às 12h desta quinta-feira. E segue sem pausas até a festa do campeão na noite de sábado. Nossa equipe vai registrar tudo. Desde os treinos, os bastidores e, claro, o grande jogo, que terá narração de César Tavares, bicampeão de melhor narrador esportivo pelo Aceesp (2022 e 2023). Além disso, nos comentários, teremos a precisão de João Miguel Lotufo, enquanto as reportagens de Rogério Souza trazem emoção e sobra.
Não perca essa experiência única. Portanto, a partir desta quinta-feira, às 12h (de Brasília), viva a final da Libertadores como nunca antes, com a Voz do Esporte, a sua Jogada10.
Ai, meu coração!, como diz César Tavares, a “Voz de Trovão”.
(*) A Voz do Esporte também ganhou o Prêmio Aceesp de melhor mídia digital em 2023.