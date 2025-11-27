Vídeo: torcida recebe presentes após viajar mais de 5 mil km para ver o time jogar

Vídeo: torcida recebe presentes após viajar mais de 5 mil km para ver o time jogarMesmo longe de casa, dez fãs do Kairat, do Cazaquistão, foram celebrados pelo Copenhague, pisaram no gramado e receberam lembranças
A viagem entre Almaty, no Cazaquistão, e Copenhague, na Dinamarca, ultrapassa 5 mil quilômetros — praticamente a mesma distância entre o Rio de Janeiro e o Panamá, ou de Lisboa a Nova Iorque. Ainda assim, dez intrépidos torcedores do Kairat Almaty decidiram encarar o trajeto para apoiar o clube em território dinamarquês em jogo da Champions League.
Veja o vídeo:
Travelling 5,000 km to support your team is honorable.
10 away supporters made the journey from Almaty — something we want to acknowledge as a club.
Football without fans would never be the same.
We wish all fans a great Champions League game tonight.#UCL #fcklive @fc_kairat pic.twitter.com/vt4tQPfJLu
— F.C. København (@FCKobenhavn) November 26, 2025
Antes da partida, a diretoria do Copenhague fez questão de homenagear os visitantes. Assim, os dez fãs foram recebidos no gramado do estádio Parken, na capital dinamarquesa, e ainda receberam lembranças oficiais do clube anfitrião.
Mesmo com a recepção calorosa, a melhor lembrança seria uma vitória. Entretanto, o Kairat Almaty perdeu por 3 a 2, embora tenha oferecido boa resistência. Com o resultado, a equipe cazaque permanece com apenas um ponto na competição — junto com Villarreal e um ponto acima do Ajax.
