Vídeo: torcida recebe presentes após viajar mais de 5 mil km para ver o time jogar

Mesmo longe de casa, dez fãs do Kairat, do Cazaquistão, foram celebrados pelo Copenhague, pisaram no gramado e receberam lembranças

A viagem entre Almaty, no Cazaquistão, e Copenhague, na Dinamarca, ultrapassa 5 mil quilômetros — praticamente a mesma distância entre o Rio de Janeiro e o Panamá, ou de Lisboa a Nova Iorque. Ainda assim, dez intrépidos torcedores do Kairat Almaty decidiram encarar o trajeto para apoiar o clube em território dinamarquês em jogo da Champions League.

Antes da partida, a diretoria do Copenhague fez questão de homenagear os visitantes. Assim, os dez fãs foram recebidos no gramado do estádio Parken, na capital dinamarquesa, e ainda receberam lembranças oficiais do clube anfitrião.

Mesmo com a recepção calorosa, a melhor lembrança seria uma vitória. Entretanto, o Kairat Almaty perdeu por 3 a 2, embora tenha oferecido boa resistência. Com o resultado, a equipe cazaque permanece com apenas um ponto na competição — junto com Villarreal e um ponto acima do Ajax.

