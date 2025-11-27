Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: árbitro marca pênalti bizarro após abraço amigável

Decisão, validada pelo VAR, definiu o triunfo por 3 a 2 do Ceuta sobre o Almería, na Espanha, e reacendeu o debate sobre critérios de arbitragem
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Uma das decisões mais bizarras desta temporada marcou o jogo entre Ceuta e Almería, pela 13ª rodada da Segunda Divisão espanhola. Aos 34 minutos do 2º tempo, após um cruzamento para a área do Almería, Federico Bonini e Anua Tuhami disputaram a bola e acabaram se abraçando de maneira amigável. No entanto, Tuhami, do Ceuta, caiu, e levou o árbitro Alejandro Morilla a assinalar pênalti imediatamente..

Veja o vídeo:

